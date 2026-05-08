امیر قلعه‌‍‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز (جمعه) برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راهی ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملتهای آسیا فردا شب (شنبه) در ریاض عربستان برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز راهی پایتخت عربستان شد تا به نمایندگی از فوتبال ایران در این مراسم حاضر شود.

مهدی خراطی نیز در این سفر سرمربی تیم ملی را همراهی می‌کند.

قلعه‌نویی پس از مشخص شدن حریفان ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دوشنبه به ایران بازخواهد گشت.

شایان ذکر است جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا در شهرهای ریاض، جده و الخبر برگزار می‌شود که با تعیین محل برگزاری بازی های ایران، سرمربی و رئیس دپارتمان تیم های ملی برای انتخاب کمپ اقدامات لازم را در این سفر انجام می‌دهند.

