وزیر آموزش و پرورش به همراه همسر سردار شهید محمد کاظمی با خانواده سردار محمد مرادی از شهدای مدافع وطن دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر آموزش و پرورش به همراه همسر سردار شهید محمد کاظمی با خانواده سردار محمد مرادی از شهدای مدافع وطن دیدار و به مقام والای این شهید ادای احترام کردند.

این دیدار که با حضور همسر شهید، فرزندان (دختر ۱۷ ساله و پسر ۱۱ ساله) برگزار شد، بیش از آنکه یک ملاقات رسمی باشد، بازگشتی به دورانِ شکوهِ وفاداری و حماسه‌ ایثار بود.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این دیدار گفت: هر زمان که می‌خواستیم حاج کاظم (سردار شهید کاظمی) را ببینیم یا به ایشان دسترسی داشته باشیم، باید از شهید مرادی خبردار می‌شدیم؛ او تنها یار و وفادارِ بی‌بدیلِ حاجی بود.

وی افزود: شهید مرادی، همواره همدم و هم‌رزم سردار کاظمی بود و در جنگ ۱۲ روزه، در حالی که به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت در راه دین و وطن رسید، به عنوان نخستین شهیدِ بخش حفاظت، به لقاءالله پیوست.

کاظمی، ضمن دلجویی از فرزندان شهید که سال‌ها در گمنامی زندگی کرده اند، آنان را «یاران امام زمان (عج)» نامید و تأکید کرد: با تمام وجود در خدمت شهدا و خانواده‌های معظم آنان هستیم.

همسر شهید مرادی هم که از خدمتگزاران سپاه است دراین دیدار با ذکر ویژگی‌های اخلاقی این شهید به دقت بی‌نظیر شهید کاظمی(حاج کاظم) در رعایت مسائل شخصی و اداری اشاره کرد و گفت: شهید همواره توصیه می‌کرد که نماز را اول وقت بخوانید و در رعایت بیت‌المال بسیار سخت‌گیر باشید.

سردار محمد مرادی، متولد ۱۳ شهریور سال ۱۳۵۸ به عنوان همدم و هم‌رزم سردار شهید کاظمی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسید.

