رئیس مجلس در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت جانشین دفتر نظامی فرماندهی کل قوا گفت: شهید ابراهیم زاده از مصادیق رجال صادقی بود که اجرش با شهادت اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که در مراسم چهلمین روز شهادت سردار ابراهیم زاده جانشین دفتر نظامی فرماندهی کل قوا قرائت شد، به شرح زیر است.

«بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهنم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

شهادت، هدیه‌ای است گران‌سنگ از سوی ذات اقدس الهی برای مؤمنانی که پایمردی در راه هدف متعالی دین شریف را برگزیده‌اند.

برادر گرانقدرم، شهید سرلشکر پاسدار حاج اکبر ابراهیم‌زاده، از مصادیق بارز رجال صادقی بود که خداوند تبارک و تعالی اجرشان را با شهادت اهدا نمود و او چه زیبا و با شکوه بعد از عمری با برکت در خدمتگزاری و جهاد فی سبیل الله، به دست اشقی الاشقیا در جنایت حمله‌ی ناجوانمردانه‌ی تروریستی امریکایی صهیونیستی به بیت شریف رهبری، بعد از قریب ۴۷ سال خدمت صادقانه در مسؤولیت‌های مختلف، با زبان روزه در نهم اسفند ماه در کنار هم‌رزم بسیجی‌اش سرلشکر محمد شیرازی به آرزوی دیرینه‌ی خود و رضوان الهی نایل گردید.

آن برادر عزیز عروج‌کرده، از پیش‌کسوتان سپاه خراسان رضوی بود که با نوع فعالیت‌های تشکیلاتی و خدمت‌رسانی از جمله راه‌اندازی بسیج، کادرسازی، پایه‌گذاری و شکل‌دهی سپاه مشهد در وسعت این استان بزرگ در دوران پس از انقلاب و دفاع مقدس، اثرگذار بود. اخلاق، ادب، بزرگواری، سلوک اجتماعی، مشی مردمی، مشورت‌پذیری، سعه‌ی صدر، برخورد خوب توأم با احترام، اهمیت دادن به نیروهای تحت امر به‌ویژه بسیجیان، رأفت, صبر، استقامت، پیش‌قدمی در قبول مسؤولیت و اخلاص، او را به‌مثابه الگوی رفتاری مدیریت و فرماندهی، برای سایرین قرار داده بود. این ویژگی‌ها از همان آغاز در مشهد مقدس، در جبهه، در معاونت بسیج ستاد کل نیروهای مسلح و در جانشینی معاونت نیروی انسانی آن ستاد، مشهود بود.

حضور جدی ایشان در جنگ به‌عنوان مسؤول ستاد لشکر ۵ نصر از سال ۶۳ تا پایان دوران دفاع مقدس، کمک بزرگی به بنده در فرماندهی لشگر بود. او مثل یک رزمنده‌ی ساده‌ی بسیجی، اما با پختگی بالا، شبانه‌روز فعال بود. او هیچ‌گاه از روزگار و ناملایمات زندگی و کار مستمر، گلایه نمی‌کرد و در سختی‌ها و فراز و نشیب‌ها، خم به ابرو نمی‌آورد.

یکی از ویژگی‌های بارز ایشان، ولایت‌پذیری بود. او هم به لحاظ معرفتی و عمق اعتقاد و هم به جهت اطاعت‌پذیری، عاشقانه و خالصانه تبعیت می‌کرد. نسبت به حضرت امام راحل و امام شهید ارادت ویژه داشت. دستور و فرمان این بزرگواران را روی چشم می‌گذاشت و با اخلاص تمام وجود به آن عمل می‌کرد.

از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی ایشان در کنار هوش و ذکاوت، تیزبینی و درایت، فکر منسجم، نگاه عمیق و دقیق به مسایل، نظم تشکیلاتی، استقامت در انجام وظیفه و در یک کلام عمل سنجیده به تکلیف بود؛ مجموعه‌ی محسناتی که در جانشینی دفتر نظامی فرماندهی کل قوا، منویات امام شهید انقلاب را در نیروهای مسلح تا حصول نتیجه پیگیری می‌کرد.

اینک او به یاران شهیدش و امام شهیدان پیوست و ما در غم فقدان ظاهری او، مویه می‌کنیم، اما گلایه‌ای نداریم و استوار در حریم ولایت، مسیر تعالی و جهاد را با امام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی خواهیم پیمود تا خورشید ولایت عظمای امر طلوع کند و هستی را به یمن وجودش نورافشان سازد.»