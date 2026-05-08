مجموعه «آخرین مبارز سامورایی» از امروز ـ جمعه ـ ۱۸ اردیبهشت ماه ـ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه جدید اکشن، درام، تاریخی و مهیج «آخرین مبارز سامورایی» (محصول ۲۰۲۵ ژاپن) از جمعه، ۱۸ اردیبهشت، هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

داستان در اواخر قرن نوزدهم ژاپن می‌گذرد: مسابقه‌ای رزمی برگزار می‌شود که برنده‌اش صد هزار ین جایزه می‌گیرد. سامورایی به نام شوجیرو که دخترش را بر اثر بیماری از دست داده و همسرش نیز در آستانه مرگ است، برای نجات تنها عضو باقی‌مانده خانواده‌اش پا به این مسابقه مرگبار می‌گذارد. در فرهنگ و سنت‌های ملل با پیشینه اصیل، حفظ کیان خانواده ارزشی بنیادین است. در این سریال، هویت قهرمانانه سامورایی فقط محدود به مهارت‌های رزمی نیست، بلکه کاربرد این توانایی‌ها برای حراست از ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی، او را به چهره‌ای اسطوره‌ای تبدیل می‌کند.

مجموعه جدید «آخرین مبارز سامورایی» با گویندگی ۳۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد.

مدیر دوبله این سریال حسین خدادادبیگی و صدابردار آن رامین آریاشکوه است.

مجموعه جدید «آخرین مبارز سامورایی» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۱۶،۱۱،۴ از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
«کلانتری ۱۱»؛ تلفیقی از پرونده‌های واقعی و هنر نویسندگی
شهرام شکیبا:
اعتماد به سجاد مهرگان موجب شد در «کلینیک رؤیا» بازی کنم
تصویر معلم های سینما در آینه شبکه نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهرام عظیمی: انیمیشن‌های لگویی مرا دیوانه کرده‌اند!
«عندلیب» و «به‌وقت ایران» در صدر تماس‌های مردمی
«عباس انجام»، مدیر دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در عراق شد
پوستر هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران منتشر شد
سینمایی «بر بال فرشتگان» در قاب نمایش
فراخوان «قصه شهر جنگی» منتشر شد
خانه سینما فراخوان خاطره‌نویسی از جنگ را منتشر کرد
گزارش فروش تئاترهای تهران؛ «زندانی خیابان دوم» رکورددار شد
آخرین اخبار
گزارش فروش تئاترهای تهران؛ «زندانی خیابان دوم» رکورددار شد
خانه سینما فراخوان خاطره‌نویسی از جنگ را منتشر کرد
فراخوان «قصه شهر جنگی» منتشر شد
سینمایی «بر بال فرشتگان» در قاب نمایش
«عباس انجام»، مدیر دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در عراق شد
پوستر هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران منتشر شد
بهرام عظیمی: انیمیشن‌های لگویی مرا دیوانه کرده‌اند!
«عندلیب» و «به‌وقت ایران» در صدر تماس‌های مردمی