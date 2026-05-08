سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به اینکه رانندگان پشت سرهم از کارت آزاد جایگاه برای سوختگیری استفاده نکنند گفت: کمتر از ۲۰ درصد از دارندگان خودرو نیاز به کارت جایگاه دارند

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - رضانواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار داشت:اقدام کسانی که در هر بار مراجعه،سوختگیری پشت سرهم از کارت آزاد جایگاهها برای خودروشان انجام میدهند،خصوصا خودروهایی که کارت سوخت شخصی دارند و استفاده نمیکنند،قانونی نیست و اجحاف در حق دیگران است

نواز گفت:بر اساس تصمیماتی که سیاستگذاران در مورد تعداد و نحوه استفاده از کارت آزاد جایگاهها اتخاذ کرده اند این کارتها فقط برای افرادی که مازاد مصرف دارند یا کارت سوخت شخصی ندارند در جایگاهها قرار گرفته است و جهت استفاده در شرایط اضطرار تعبیه شده اند.

او توضیح داد: آمارها نشان میدهد حدود کمتر از ۲۰ درصد از دارندگان خودرو نیاز به کارت جایگاه دارند و با توجه به میزان شارژ سهمیه کارتهای سوخت شخصی و عدم استفاده برخی از دارندگان خودرو از کارت خود و استفاده غیرمنطقی و حتی چندباره از کارت سوخت آزاد جایگاهها در هر مراجعه،شاهد معطلی، اتلاف وقت سایرین و محدود شدن کارت جایگاه هستیم و پاسخگویی برای کارکنان جایگاه با مشکل مواجه میشود.

وی یادآور شد: گفتنی است برابر قانون تعداد و شارژ کارت های آزاد جایگاهها نامحدود نیست و توصیه ما برای کسانی که کارت سوخت ندارند یا مازاد مصرف دارند، مراجعه به جایگاهها در ساعات غیرشلوغ است. 

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرم سال و مسافرت‌ها و استفاده بیشتر خودروها از کولر، مصرف بنزین افزایش می یابد و در این شرایط اگر از کارت سوخت شخصی استفاده کمتری شود و تمایل مردم به استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها بیشتر باشد، کسانی که واقعا کارت ندارند برای سوختگیری با مشکل مواجه میشوند. اصولا استفاده از کارت سوخت شخصی که هم اکنون یک روزه هم صادر میشود و در دسترس است نباید کمرنگ شود تا بدون مشکل خاصی شاهد توزیع دقیق سوخت به همه مردم، کاهش صف ها و معطلی ها باشیم.

وی افزود: همچنین پیشنهاداتی داریم که مسئولان سازوکاری فراهم نمایند تا از طریق ثبت نام افرادی که مازاد مصرف دارند، شرایطی جهت استفاده از نرخ سوم با کارت سوخت شخصی خودرو برای  آنها فراهم شود.

نواز افزود: بیشترین مشکل در این خصوص را در استان تهران مشاهده میکنیم و درخواست داریم مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و استفاده از وسایط نقلیه عمومی را جدی بگیرند.

