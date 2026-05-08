باشگاه خبرنگاران جوان - کامالا هریس، معاون رئیسجمهور پیشین آمریکا، در یک گردهمایی خودمانی انتخاباتی، سیاست جنگی دولت ترامپ در قبال ایران را با واژگانی صریح و بیسابقه به باد انتقاد گرفت و جنگ جاری را «یک مشت چرند» خواند که مردم آمریکا آن را نمیخواهند و کنگره نیز مجوزش را صادر نکرده است.
به گزارش C-SPAN، هریس که در جمعی از حامیانش سخن میگفت، با انتقاد از جنگ انتخابی که واشنگتن به همراه اسرائیل علیه ایران به راه انداخت، گفت «وقتی به این جنگ در ایران نگاه میکنید، جنگی که مردم آمریکا آن را نمیخواهند، جنگی که کنگره مجوزش را صادر نکرده، اما حتی اگر هم صادر کرده بود، اصلاً نباید شروع میشد.»
او سپس مستقیماً به اظهارات تهدیدآمیز ترامپ اشاره کرد و افزود: «او حرف از نابود کردن زد و بعد هم گفت هر کاری کرده... (هرکاری که کرده) همهاش فقط یه مشت چرنده.»
در آغازین روزهای تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، کامالا هریس نیز به شدت از آن انتقاد کرده بود. وی تأکید کرده است که دونالد ترامپ تحت تأثیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وارد جنگی با ایران شده است که مردم آمریکا خواهان آن نبودند. هریس تأکید کرد: «ترامپ توسط نتانیاهو به جنگ کشیده شد. بیایید روشن بگوییم. او وارد جنگی شد که مردم آمریکا نمیخواهند و جان سربازان آمریکایی را در معرض خطر قرار داد.»