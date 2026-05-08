قرار بود دومین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال زنان امروز ۱۸ اردیبهشت انجام شود، اما حریف تیم استقلال به سالن مسابقه نیامد و استقلال جشن قهرمانی گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام سازمان لیگ بسکتبال زنان قرار بود دومین بازی فینال میان دو تیم آکادمی سحر و استقلال امروز ۱۸ اردیبهشت در سالن شهید کشوری شهر قدس انجام شود.

در حالی که تیم استقلال در زمین حاضر بود و حتی تمرین قبل از بازی خود را نیز انجام داد اما تیم آکادمی سحر در زمین حاضر نشد. بنابراین تیم استقلال تهران که در بازی اول فینال (۸ اسفند) نیز برابر این تیم پیروز شده بود بدون انجام بازی دوم قهرمان این دوره از مسابقات شد.

آبی‌پوشان در حالی که تیم آکادمی سحر در سالن حاضر نشد جشن قهرمانی گرفتند.

دختران تیم بسکتبال استقلال امروز بعد از قهرمانی در لیگ برتر با اهدای گل آبی به زنده‌یاد آتشی ادای احترام کردند.

اما بازیکنان استقلال بعد از کسب عنوان قهرمانی، با گل آبی به زنده یاد عنایت‌الله آتشی پیشکسوت و اسطوره بسکتبال ادای احترام کردند.