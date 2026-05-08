باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران ضمن تشریح ابعاد مختلف فرهنگ پیامبر اکرم، آن را عامل نجاتبخش و اساس ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و گفت: این فرهنگ، همان فرهنگ جهاد است که اگر نبود، انقلاب اسلامی نیز نمیتوانست بماند و استمرار یابد.
وی با تبیین معنای جهاد، آن را مترادف با پیروزی و نه شکست توصیف کرد و افزود: در عرصه جهاد، خریدار اصلی خداست؛ برخلاف شیطان که انسان را به سمت تباهی سوق میدهد، خداوند متعال خریدار مجاهدانی است که در راه او گام برمیدارند.
خطیب نماز جمعه تهران، رزمندگان حاضر در میدانهای نبرد را محبوب خدا خواند و تصریح کرد: کسانی که در کنار لانچرها با روحیهی جهادی مقاومت میکنند، در پناه عشق و عنایت الهی قرار دارند و همچون دیواری پولادین در برابر دشمنان ایستادگی میکنند.
آیتالله خاتمی با تاکید بر پیروزی همیشگی مجاهدان، بیان کرد: آن دسته از افرادی که با خداوند معامله میکنند، لیاقت حضور در جبهههای نبرد را مییابند و در راه خدا جان خود را فدا میکنند، مشمول اجر و پاداش عظیمی از سوی پروردگار خواهند شد.
وی فرهنگ جهاد را در حقیقت، فرهنگ زندگی و حیات نامید و بر اهمیت حیاتی آن در تداوم مسیر سعادت تاکید کرد. آیتالله خاتمی با اشاره به حضور حدود ۷۰ روزه مردم در صحنه، این پایداری را مرهون فرهنگ جهادی دانست که از پیامبر گرامی اسلام آموخته شده است.
وی این فرهنگ را عامل اصلی حضور مردم در مسیر انقلاب و ارزشهای آن عنوان کرد. خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، از هنرمندان آئینی کشور به دلیل بهکارگیری هنر خود در راستای ترویج ارزشهای والای انقلاب اسلامی صمیمانه تشکر کرد.
وی همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پاس فعالیتهای چشمگیر و حضور مؤثر در مناسبتهای مختلف، بهویژه در ایام حساس جنگ، قدردانی نمود. آیتالله خاتمی همچنین از سخنگوی وزارت امور خارجه به خاطر پاسخ قاطع و تحسینبرانگیز وی تشکر کرد.
در ادامه، آیتالله خاتمی از جمعیت هلال احمر و جامعه پزشکی کشور برای خدمات ارزشمندشان قدردانی کرد. او همچنین با اشاره به شرایط دشوار جبهه مقاومت، از این نیروها به دلیل تلاشهایشان که موجب شده تا روز برای رژیم اشغالگر اسرائیل به شب تبدیل شود، ابراز قدردانی کرد.
آیتالله خاتمی ابراز داشت که توجه و دلدادگی گسترده مردم به نظام جمهوری اسلامی، جلوهای از لطف و عنایت خداوند متعال است. سید احمد خاتمی با اشاره به حضور مردم در صحنه، اظهار داشت: قصه حضور شما در صحنه تا دشمن است، تا این دیوانهای به نام ترامپ هست، باید در مقابلش ایستاد و قصه را خاتمهیافته ندید. وی افزود: از رزمندگانمان میخواهیم دستشان به ماشه باشد.
خاتمی با اشاره به جنگ روانی دشمن گفت: در جنگ، بخش جنگ روانی، بخش مهمی است که چهبسا دشمنان بیش از ما استفاده میکنند.
خطیب نماز جمعه تهران با استناد به آیه ۱۴۶ سوره آلعمران گفت: آنهایی که رهرو راه انبیا هستند اهل ضعف نیستند. وی ادامه داد: چند خطر هست که باید متوجه آن باشیم. یک؛ میخواهند شما را خسته نشان دهند که به حمدالله بهتر از ما، شما عزیزان در خیابانها میگویید که ما تا وقتی که نیاز باشد صحنه را ترک نمیکنیم.
خاتمی افزود: دو؛ اخبار دروغ و تحلیلهای غلط، بهخصوص از سوی آمریکا و بهخصوص ترامپ. انگار تخصص دارد در دروغگویی. راهش این است که گوش به حرفشان ندهید، گوش به تحلیلشان ندهید. اصلاً گویا ذات این آدم را با دروغ سرشتهاند.
وی تصریح کرد: وقتی خبری را میگویند تحقیق کنید، اگر راست بود بپذیرید و الا نپذیرید. امام جمعه موقت تهران با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف گفت: سه؛ ایجاد اختلاف و تفرقه. دشمن خیلی خوشش میآید، بهخصوص آمریکا، از اینکه مسئولین در رابطه با طرحش اظهار نظر نکردند، گفت بین مسئولین ایران اختلاف است. این هم از فهم ناقصش بود. به حمدالله وحدت کامل بین مسئولین و مردم هست. وی تاکید کرد: اختلاف ضربه میزند.
خاتمی ادامه داد: چهار؛ تهدید مدام. همش این جنایتکار، طفل خبیث جزیره فحشای کذایی، مدام تهدید میکند. وی با اشاره به بیاثر شدن تهدیدهای دشمن گفت: آنقدر دروغ گفته که به حمدالله دیگر تهدیدهایش بیثمر است.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به همدلی مردم و مسئولان اظهار داشت: قصه مواسات و همدلی از برکات این جنگ تحمیلی است که جهادگران میآیند، مردم میآیند به کمک آسیبدیدگان، دولت محترم و مسئولین اجرایی به کمک میآیند.
وی تاکید کرد: اینهایی که آسیب دیدند فقیر نیستند، مستمند نیستند؛ اینها مجاهد سبیلالله هستند و با این نگاه باید به آنها نگاه کرد.
خاتمی تاکید کرد: مسئولین محترم تلاش داشته باشند تشریفات اداری را هرچه میشود در مورد اینها کم کنند تا زودتر به سامان برسد.
خطیب نماز جمعه با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان گفت: نکته دیگری که نوشتم، غافلگیر نشدن است. میدانید که دوبار و وسط مذاکرات، آمریکا جنگید و همچنان هم دارند به اصطلاح مذاکره میکنند، ولی خیلی شیاد هستند.
وی افزود: هنوز جنگ تمام نشده؛ کوبا را تهدید میکند که تا ناوها آمد تسلیم بشوید، یا نتانیاهوی جنایتکارِ رژیم اشغالگر، تشدید جنگ غزه را دنبال میکند.
خاتمی تصریح کرد: لااقل یک احتمال بدهید که میخواهند به مسئولین ما، به رزمندگان ما بگویند که دیگر جنگ تمام شد؛ نخیر، لااقل اگر احتمالش هم هست باید توجه کرد و غافلگیر نشد.
وی با اشاره به حدیث «لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین» اظهار داشت: مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی گفت: از اعترافاتی که این روزها هست خیلی عجیب است؛ رئیسجمهور یک کشوری که خودش را به اصطلاح ابرقدرت میداند، خودش را دزد دریایی مینامد.
وی خطاب به دستگاه دیپلماسی کشور گفت: عزیزان وزارت خارجه، دیپلماسی، به مجامع بینالمللی بگویید ما با یک دزد بینالمللی طرف هستیم.
خاتمی همچنین خطاب به تحلیلگران و رسانهها افزود: عزیزان اهل تحلیل، اصلاً یک مقاله تهیه شود درباره اعترافات دشمن در این جنگ تحمیلی سوم. وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت اعتماد به مسئولان نظام تاکید کرد و گفت: نقطه دیگر اعتماد به مسئولین نظام است. اولا مقام معظم رهبری تمشیت میکنند، امور را اداره میکنند. دیروز هم رئیسجمهور محترم دو ساعت و نیم ملاقات داشتند با رهبر عزیزمان. امام جمعه موقت تهران ادامه داد: کارها زیر نظر ایشان است و مسئولین سه قوه هم انصافاً در صحنه هستند.
وی تصریح کرد: نمیگویم نقد نباشد؛ چه کسی گفته نقد نباشد؟ نقد آری، اما بذر بیاعتمادی در این شرایط بسیار خطرناک است.خاتمی با اشاره به مسائل معیشتی مردم گفت: از معیشت مردم غافل نشوید که به حمدالله نیستید.
وی افزود: در قصه خودرو دیدیم مسئولین جدی وارد شدند، اما مردم انتظار اقدام عملی دارند. خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: شما مسئولان محترم اعلام میکنید که ما مطلعیم از گرانیها؛ انتظار مردم این است که انشاءالله با حرکت جهادی، این گرفتاری را حداقل کم کنید.
منبع: فارس