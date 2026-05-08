باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه «بلومبرگ» شامگاه پنجشنبه از تردید دولت پکن نسبت به سفر پیش روی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به چین خبر داد.

بلومبرگ به نقل از منابع مطلع گزارش داد که مقامات چینی درمورد برگزاری نشست با رئیس جمهور آمریکا پیش از پایان جنگ تحمیلی علیه ایران، مردد و نگران هستند.

این منابع که نامشان فاش نشد، گفتند که ترامپ بدون توجه به این نگرانی‌ها، قصد دارد سفر خود به چین را در هفته آینده انجام دهد و کاخ سفید نیز تغییری در این برنامه اعلام نکرده است.

در این گزارش آمده است: «چین همچنان درمورد سفر ترامپ قبل از پایان جنگ ایران محتاط است. مقامات چینی به همتایان اروپایی خود گفته‌اند که می‌خواهند تا زمان سفر، محاصره [دریایی ایران]لغو شود».