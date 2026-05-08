مقامات چینی درمورد برگزاری نشست با رئیس جمهور آمریکا پیش از پایان جنگ تحمیلی علیه ایران، مردد و نگران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه «بلومبرگ» شامگاه پنجشنبه از تردید دولت پکن نسبت به سفر پیش روی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به چین خبر داد.

بلومبرگ به نقل از منابع مطلع گزارش داد که مقامات چینی درمورد برگزاری نشست با رئیس جمهور آمریکا پیش از پایان جنگ تحمیلی علیه ایران، مردد و نگران هستند.

این منابع که نامشان فاش نشد، گفتند که ترامپ بدون توجه به این نگرانی‌ها، قصد دارد سفر خود به چین را در هفته آینده انجام دهد و کاخ سفید نیز تغییری در این برنامه اعلام نکرده است.

در این گزارش آمده است: «چین همچنان درمورد سفر ترامپ قبل از پایان جنگ ایران محتاط است. مقامات چینی به همتایان اروپایی خود گفته‌اند که می‌خواهند تا زمان سفر، محاصره [دریایی ایران]لغو شود».

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین دراین جنگ منفعت می‌برد از طرفی بدون شلیک گلوله ای تایوان را محاصره می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
محاصره ایران محاصره چین است نه ایران چون تنها مشتری ایران چین است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جهت اطلاع حضرتعالی ایران به هند و پاکستان هم نفت میفروشد لطفا مطالعه فرمایید
