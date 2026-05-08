رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، امدادگران هلال احمر ۶ هزار عملیات امدادرسانی را با موفقیت انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیر حسین کولیوند در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل جمعیت هلال احمر، گفت: با آسیب شناسی و و رصد دقیق مشکلات در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ، موفق شدیم تعداد نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت را از ۷۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر افزایش داده و با تقویت تیم های واکنش سریع و هوشمندسازی اقدامات، زمان حضور در محل حادثه را به کمتر از چهار دقیقه کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: یکی از رموز موفقیت هلال احمر در امدادرسانی و خدمت به مردم، استفاده از نیروهای باانگیزه و جوان دهه ۷۰ و ۸۰ است که شجاعت، غیرت و تعهد از ویژگی های برجسته آنان است.

رئیس جمعیت هلال احمر اظهار کرد: فعالیت جهادی و مستمر، حضور به موقع و درمان و انتقال مجروحان حملات، اولویت اصلی هلال احمر در فرایند امدادرسانی است که در این زمینه از ارائه آموزش غافل نشده ایم.

وی خاطرنشان کرد: ۱۴۰ هزار و ۵۲۸ مکان غیرنظامی در حملات دشمن متجاوز ۱۵ تا ۲۰ درصد آسیب دید، ۱۲۳ هزار و ۶۴۷ مکان‌ مسکونی بود و ۱۴ هزار خانه فقط در تهران تخریب شد یا آسیب دید، به علاوه ۲۴ هزار مرکز تجاری تخریب شد یا آسیب دید، ۳۵۰ مرکز درمانی شامل داروخانه و بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی آسیب دید، همچنین ۳۲ دانشگاه، نزدیک به ۹۹۳ مرکز آموزشی و مدرسه که در راس آن مدرسه شجره طیبه میناب بود مورد هدف و حمله قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر توضیح داد : ۵۶ مرکز هلال احمر به صورت مستقیم مورد هدف حملات دشمن قرار گرفت و ۳ بالگرد امدادی از کار افتاد، ۴۳ آمبولانس و ۴۹ خودروی نجات نیز به صورت مستقیم مورد هدف آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

وی به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ هزار متخصص روانشناسی به صورت داوطلبانه برای ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی به مردم آسیب دیده از جنگ فعال بودند. این مشاوره روانی برای افزایش تاب آوری مردم در ایام جنگ طراحی و اجرا شد که در مجموع ۲۰۵ هزار تماس از چند دقیقه تا یک ساعته در این سامانه ثبت و ۱۶ هزار ساعت مشاوره به مردم در روزهای جنگ ارائه شد.

وی به بحث دیپلماسی بین الملل با هدایت معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از ارزشمندترین تلاش‌ها برای ثبت جنایت دشمن اشاره کرد و گفت: از روز اول جنگ اسناد حقوق بشر دوستانه را تهیه کردیم و به نهادهای بین‌المللی مثل کمیته صلیب سرخ، دادستان دیوان کیفری بین‌الملل و فدراسیون جهانی صلیب سرخ و بین الملل فرستادیم و تاکید مستقیم من به مقامات بین المللی این بود که اگر می خواهید ماهیت مستقل خود را ثابت کنید باید این جنایت ها علیه نهادهای غیرنظامی، درمانی و آموزشی را قاطعانه محکوم کنید.

کولیوند افزود:در جنگ تحمیلی سوم، نیروهای مسلح همچون شیر مقتدرانه در میدان حاضر شده و مردم با حضور خیابانی خود پشتیبان آنها بودند و نیروهای امدادی و خدماتی نیز تمام تلاش خود را معطوف برقراری آرامش و آسایش در کشور کردند.

منبع: ایرنا

