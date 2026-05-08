امام جمعه شیراز گفت: اقتصاد مقاومتی با تکیه بر مردم، دانش و عدالت شکل می‌گیرد و هرجا مردم پای کار آمده‌اند، مشکلات کشور حل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه دوم نماز جمعه این هفته، سخنان خود را بر دو محور «نقش تاریخی مردم فارس و جنوب در دفاع از کشور» و «تبیین الزامات شعار سال» متمرکز و با تأکید بر سابقه حضور مردم فارس در عرصه‌های دفاع از ایران، اظهار داشت: میدان‌داری مردم فارس و جنوب ایران در دفاع از میهن، در چند قرن اخیر بار‌ها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است. معظم‌له در سفر به شیراز و نیز در دیدار‌های مرتبط با بزرگداشت شهدای استان، نقش ویژه مردم فارس را یادآور شدند.

امام جمعه شیراز با اشاره به سالگرد اقدامات تاریخی میرزای شیرازی افزود: در هفته پیش‌رو یاد مجاهدت آن مرجع بزرگ در مقابله با سلطه استعمار انگلیس زنده می‌شود؛ اقدامی که با یک فتوا، ورق را برگرداند و نقطه‌عطفی در تاریخ تشیع و ایران شد.

آیت‌الله دژکام ضمن اشاره به سابقه مبارزات مردم فارس، از جمله حرکت امام‌قلی‌خان در آزادسازی سواحل جنوبی، ادامه داد: این مسیر مبارزه با استعمار از گذشته تا امروز ادامه داشته و امروز نیز فرزندان جنوب و فارس در دفاع از جزایر و مرز‌های کشور ایستاده‌اند.

او همچنین به حوادث اخیر در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: طبق اعلام رسمی، پاسخ نیروی دریایی کشور به رفتار‌های خلاف قاعده اخیر، قاطع و بازدارنده بوده است.

الزامات شعار سال و اقتصاد مقاومتی

آیت‌الله دژکام بخش دوم سخنان خود را به تشریح نکات مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی اختصاص داد و گفت: گاهی توجه کافی به حکمت انتخاب شعار سال نمی‌شود و باید آن را جدی دنبال کرد.

او سه ویژگی اصلی اقتصاد مقاومتی را مردم‌بنیاد بودن، دانش‌بنیان بودن و عدالت‌محور بودن برشمرد و گفت: هرجا مردم وارد میدان شدند مشکلات حل شد و هرجا همه چیز به دوش دولت افتاده، نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

او با تأکید بر خرید کالای ایرانی و حمایت از کارگران، نقش مردم در پیشبرد اقتصاد مقاومتی را اساسی دانست . گفت: مردم باید از دانش لازم در حوزه اقتصاد، از راهبرد‌ها تا مقررات و شیوه‌های عملیاتی، بهره‌مند شوند.

دژکام گفت: افزایش آگاهی عمومی در این زمینه ضروری است.

امام جمعه شیراز با اشاره به مشکلات معیشتی برخی اقشار گفت: در شرایط گرانی باید کسی که توان مالی دارد به فکر کسی باشد که ندارد. رساندن دست نیازمند، برکت الهی به دنبال خواهد داشت.

او ضمن اشاره به توصیه‌های رهبری درباره صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف افزود:حفظ اشتغال و رسیدگی به نیازمندان، به‌ویژه یتیمان، وظیفه‌ای همگانی است.

برچسب ها: امام جمعه شیراز ، خطبه‌های نماز جمعه ، اقتصاد مقاومتی ، میدان داری جوانان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کاش از درد مردم خبر داشتید اینهمه گرونی .ملت خسته شدن دیگه
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اقتصاد مقاومتی یعنی هر روز تورم و گرانی با حقوق اندک؟
دیگه شکاف طبقاتی نداریم دره طبقاتی داریم.
قشر مرفه همه چیز قبضه کرده است بدون پول وسهمیه هیچکاری پیش نمی‌رود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حاج آقا اقتصاد مقاومتی برای مردم زندگی خوب برای دولتمردان......
