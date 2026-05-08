باشگاه خبرنگاران جوان - «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه امروز جمعه طی سخنانی اعلام کرد که در اروپا، بسیاری بی‌شرمانه خواستار تکرار تجربه هیتلر بوده و در حال تدارک حمله دیگری به روسیه هستند.

وزیر خارجه روسیه افزود: غرب آن‌گونه که باید نتایج "جنگ بزرگ میهنی" را گرامی نمی‌دارد؛ نتایجی که پایه و اساس توسعه صلح‌آمیز و بلندمدت جهان را بنا نهاده‌است.

لاوروف اظهار داشت که گرایش به استعمارگری در سیاست نخبگان کنونی غرب مشهود است و اگر نازی‌ها در غرب سعی کنند تهدیدات خود را در روز پیروزی از طریق اوکراین عملی کنند، هیچ رحمی به آنها نخواهد شد.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: روسیه باید هرگونه تهدید امنیتی ناشی از خاک اوکراین را از بین ببرد.