باشگاه خبرنگاران جوان - «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه امروز جمعه طی سخنانی اعلام کرد که در اروپا، بسیاری بی‌شرمانه خواستار تکرار تجربه هیتلر بوده و در حال تدارک حمله دیگری به روسیه هستند.

وزیر خارجه روسیه افزود: غرب آن‌گونه که باید نتایج "جنگ بزرگ میهنی" را گرامی نمی‌دارد؛ نتایجی که پایه و اساس توسعه صلح‌آمیز و بلندمدت جهان را بنا نهاده‌است.

لاوروف اظهار داشت که گرایش به استعمارگری در سیاست نخبگان کنونی غرب مشهود است و اگر نازی‌ها در غرب سعی کنند تهدیدات خود را در روز پیروزی از طریق اوکراین عملی کنند، هیچ رحمی به آنها نخواهد شد.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: روسیه باید هرگونه تهدید امنیتی ناشی از خاک اوکراین را از بین ببرد.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، اتحادیه اروپا
تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
روسیه باید زودتر کاراوکراین یکسره بکند آنها دست بردار نخواهند بود
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر انگلیس
