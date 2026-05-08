معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: تاکنون ۷۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت به ۱۳۴ آسیب‌دیده از جنگ در استان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجیدی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان اظهار کرد: تاکنون ۱۷۲ خانوار آسیب‌دیده از جنگ برای دریافت تسهیلات اسکان موقت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۴ نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: مبلغ پرداختی ۷۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که معادل ۷۸ درصد متقاضیان بوده است.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به رشد آمار ثبت‌نام تسهیلات اسکان موقت گفت: تعداد ثبت درخواست‌های ودیعه مسکن از ۹۹ نفر به ۱۷۲ مورد افزایش‌یافته است.

مجیدی با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ بیان کرد: در خرم‌آباد ۳۰ مورد، بروجرد ۴۳ مورد، دورود ۲۵ مورد، الشتر ۲۹ مورد، پلدختر ۹ مورد و نورآباد ۵ مورد تسهیلات اسکان موقت پرداخت شده است.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان 

 

برچسب ها: استانداری ، لرستان
خبرهای مرتبط
نیروگاه برق در دورود احداث می‌شود
وجود ۲۳۵ واحد صنعتی راکد در لرستان
اجرای ۱۲ هزار و ۴۰۰ ویژه برنامه دهه فجر در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح دومین داروخانه بزرگ هلال‌احمر کشور در لرستان تا دو ماه آینده
سکوی ۱۲ پله‌ای پل کلهر؛ راهی شاهی در دل رود کشکان + فیلم
کشف ۵۰۰ هزار تن مواد پتروشیمی احتکار شده به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در الیگودرز
بروجردی‌ها در هفتادمین شب اقتدار خوش درخشیدند + فیلم
آخرین اخبار
بروجردی‌ها در هفتادمین شب اقتدار خوش درخشیدند + فیلم
کشف ۵۰۰ هزار تن مواد پتروشیمی احتکار شده به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در الیگودرز
سکوی ۱۲ پله‌ای پل کلهر؛ راهی شاهی در دل رود کشکان + فیلم
افتتاح دومین داروخانه بزرگ هلال‌احمر کشور در لرستان تا دو ماه آینده
زلزله ۴.۲ ریشتری در کوهدشت/ خسارتی گزارش نشد
بلوط‌های لرستان بی‌صدا در دل زغال فریاد می‌زنند+ فیلم
دریای حضور خرم آبادی ها در شصت و نهمین شب حماسه خیابان +فیلم