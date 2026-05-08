باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجیدی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان اظهار کرد: تاکنون ۱۷۲ خانوار آسیب‌دیده از جنگ برای دریافت تسهیلات اسکان موقت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۴ نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: مبلغ پرداختی ۷۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که معادل ۷۸ درصد متقاضیان بوده است.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به رشد آمار ثبت‌نام تسهیلات اسکان موقت گفت: تعداد ثبت درخواست‌های ودیعه مسکن از ۹۹ نفر به ۱۷۲ مورد افزایش‌یافته است.

مجیدی با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ بیان کرد: در خرم‌آباد ۳۰ مورد، بروجرد ۴۳ مورد، دورود ۲۵ مورد، الشتر ۲۹ مورد، پلدختر ۹ مورد و نورآباد ۵ مورد تسهیلات اسکان موقت پرداخت شده است.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان