باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶، نمایندگان ایران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم عملکردی درخشان به نمایش گذاشتند و با کسب عناوین اول و دوم، یک روز طلایی را برای کاروان کشورمان رقم زدند.



در این دسته، ابوالفضل زارع با نمایشی مقتدرانه موفق شد عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند. او در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی را مهار کرد، در تلاش دوم ناکام ماند، اما در حرکت سوم با ثبت وزنه ۱۸۰ کیلوگرم، در جایگاه نخست ایستاد. زارع در دوضرب نیز بدون اشتباه کار خود را پیش برد و با مهار وزنه‌های ۲۰۴، ۲۰۹ و ۲۲۰ کیلوگرم، بار دیگر بهترین عملکرد را ثبت کرد تا با مجموع ۴۰۰ کیلوگرم، مقتدرانه به مدال طلای جهان برسد.



در سوی دیگر، فرهاد قلی‌زاده نیز عملکرد بسیار خوبی داشت و نایب‌قهرمان جهان شد. او در یک‌ضرب هر سه حرکت خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و با رکورد ۱۷۹ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار گرفت. قلی‌زاده در دوضرب نیز وزنه‌های ۲۰۳ و ۲۰۸ کیلوگرم را مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۲۱۶ کیلوگرم را از دست داد و در نهایت با مجموع ۳۸۷ کیلوگرم، مدال نقره این دسته را به دست آورد.