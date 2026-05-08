تکاوران دریایی ارتش طی یک عملیات ویژه، نفتکش متخلف اوشن کوی را که در صدد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران بود، توقیف کرده و به کشور بازگرداندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش امروز جمعه (۱۸ اردیبهشت) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با حکم قضایی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با طرح‌ریزی یک عملیات ویژه در دریای عمان، نفتکش متخلف اوشن کوی (OCEAN KOI) حاوی محموله نفتی جمهوری اسلامی ایران را که با سوءاستفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود، توقیف کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در این عملیات تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی ارتش، نفتکش متخلف را به سواحل جنوبی کشور هدایت کردند و به مراجع قضایی تحویل دادند.

این اطلاعیه خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقتدرانه از منافع و دارایی‌های ملت ایران در آب‌های منطقه ای کشورمان دفاع نموده و با هیچ متخلف و متجاوزی مسامحه نخواهد کرد.