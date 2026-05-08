تکاوران دریایی ارتش طی یک عملیات ویژه، نفتکش متخلف اوشن کوی را که در صدد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران بود، توقیف کرده و به کشور بازگرداندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش امروز جمعه (۱۸ اردیبهشت) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با حکم قضایی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با طرح‌ریزی یک عملیات ویژه در دریای عمان، نفتکش متخلف اوشن کوی (OCEAN KOI) حاوی محموله نفتی جمهوری اسلامی ایران را که با سوءاستفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود، توقیف کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در این عملیات تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی ارتش، نفتکش متخلف را به سواحل جنوبی کشور هدایت کردند و به مراجع قضایی تحویل دادند.

این اطلاعیه خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقتدرانه از منافع و دارایی‌های ملت ایران در آب‌های منطقه ای کشورمان دفاع نموده و با هیچ متخلف و متجاوزی مسامحه نخواهد کرد.

برچسب ها: توقیف نفتکش ، نیروی دریایی ارتش ، تنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی چی حامل نفت ایران و سوء استفاده و...؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
Yjc تازگیا خیلی چرت وپرت خبرمیزاری من باید کامنتها روبخونم تابفهمم چی شده ولی الان بقیه هم نفهمیدن چی شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
توجه کردین اینهایی که ایشاا.. ماشاا.. میکنن اصلا نمیدونن جریان چی بوده؟😂😂😂
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دونستن مغز میخواد ، ایشالا ماشالا نمیخواد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آفرین کاملا 👌👌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خجالت بکشید از این جور گزارش دادن به مردم ! جرا در باره عطسه فلان سلبریتی رقاصه چند پارگراف و چندین عکس لختی پختی می گذارید ولی برای این خبر مهم جفنگیات سرهم می کنید!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی چی؟!!ما که نفهمیدیم.اگه کسی فهمیده به ما هم بگه.!!!
Iran (Islamic Republic of)
زمان ب
۱۷:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بنده اصلا متوجه نشدم داستان نفتکش چی بوده واسه کدوم کشور بوده چرا نفت ایران و داشته می برده و چجوری نفت ایران و ذخیره کرده بود داخلش!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط و فقط منتظر انتقام دنا هستیم
یک ناوشکن دشمن را غرق دریای خلیج فارس ویا دریاعمان وتنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دفاع از منافع ملت ایران؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مال چ کشوری بود ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
واسه کی بود؟
واسه کجا بود؟؟؟
چه طرز خبرگزاریه آخه....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حاوی نفت ایران بوده ، قصد صدمه به صادرات نفت ایران رو داشته؟
جریان چیه ؟
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۶:۰۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حاوی محموله نفتی جمهوری اسلامی ایران بوده ؟؟؟؟!!!!!
چرا این خبر یه مشکلی داره ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود خدا بر رزمندگان اسلام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشاءالله به نیروهای مسلح. خداوند پشت وپناهتان باد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی نفتکش حاوی نفت خودی رو توقیف کردین ؟!!!
داستان چیه ؟
