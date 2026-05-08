باشگاه خبرنگاران جوان - علی بحرینی سفیر ایران در ژنو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تقدیر از مجاهدتهای بیدریغ و فداکاریهای امدادگران و تلاشگران عرصه فعالیتهای بشردوستانه و همچنین ادای احترام به شهدای هلال احمر ایران در جریان تجاوز تروریستی ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل، اعلام کرد: همه آنها بر این باورند که تجربه، سرعت عمل، نوآوری و مهمتر از همه، فداکاری هلالاحمر ایران و داوطلبان بیادعایش قابل ستایش است.
وی گفت: مجموعه هلالاحمر ایران از نظر تجربه و چابکی در شمار توانمندترین جمعیتهای جهان قرار دارد؛ فرهنگ آموزشمحور آن قابل تحسین و مایه شگفتی است و میتواند در کوتاهترین زمان، حتی در دورترین نقاط، عملیات نجات را بهصورت مؤثر به انجام برساند.