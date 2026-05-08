سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو گفت: هلال احمر ایران از حرفه‌ای‌ترین و توانمندترین جمعیت‌های ملی جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بحرینی سفیر ایران در ژنو با انتشار پیامی‌ در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تقدیر از مجاهدت‌های بی‌دریغ و فداکاری‌های امدادگران و تلاشگران عرصه فعالیت‌های بشردوستانه و همچنین ادای احترام به شهدای هلال احمر ایران در جریان تجاوز تروریستی ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل، اعلام کرد: همه آنها بر این باورند که تجربه، سرعت عمل، نوآوری و مهم‌تر از همه، فداکاری هلال‌احمر ایران و داوطلبان بی‌ادعایش قابل ستایش است.

وی گفت: مجموعه هلال‌احمر ایران از نظر تجربه و چابکی در شمار توانمندترین جمعیت‌های جهان قرار دارد؛ فرهنگ آموزش‌محور آن قابل تحسین و مایه شگفتی است و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، حتی در دورترین نقاط، عملیات نجات را به‌صورت مؤثر به انجام برساند.‏

برچسب ها: هلال احمر ، کمک های امدادی
خبرهای مرتبط
کولیوند:
نقش نیرو‌های عملیاتی هلال احمر در ایجاد آرامش و امید در جامعه بی‌بدیل است
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر
هلال‌احمر و پلیس راهور ۲ بازوی مکمل در مدیریت حوادث ترافیکی
راه‌اندازی پلتفرم ثبت و پیگیری حقوقی جنایات علیه غیرنظامیان
رئیس جمعیت هلال احمر مطرح کرد؛
۶ هزار عملیات امدادی هلال احمر در جنگ تحمیلی اخیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت
ایروانی: اقدامات نظامی جدید آمریکا علیه دو نفتکش و حملات به ایران نقض آتش‌بس است