سخنگوی وزارت صمت گفت: با نظارت و ارزیابی که انجام شده انبار‌ها مملو از مواد اولیه پتروشیمی بوده و از سوی دیگر در بورس هم عرضه شده تا کمبود‌ها جبران شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در خصوص  آخرین وضعیت بازار بسته‌بندی، مواد اولیه پتروشیمی گفت: تمامی برنامه‌ریزی های لازم صورت گرفته و با دقت تمامی انبارها را رصد می‌کنیم تا از احتکار در این بخش جلوگیری شود.

زارعی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات حوزه بسته‌بندی (نایلون، بطری‌های پلاستیکی و...) گفت: «در حال حاضر مقداری مواد اولیه پتروشیمی در انبارها موجود است و از چندی پیش هم مواد اولیه جدید در بورس عرضه شد که همین موضوع خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار داشته است.

وی افزود: «نظارت می‌شود که تولیدکنندگان مازاد بر نیاز خود، مواد اولیه را خریداری نکنند تا شاهد دلالی و فروش در بازار آزاد نباشیم. همچنین سازوکاری طراحی شده که کسری مواد اولیه به سرعت و به صورت متمرکز در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.»

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
رئیس اتحادیه موبایل گفته از اول سال جلوی ثبت سفارش و واردات موبایل رو گرفتن و همین بازار رو بهم ریخته

این وضعیت فقط مربوط به موبایل نیست، خودرو و خیلی دیگه از اجناس هم همین وضعیت رو داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بازار نگاه کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا خوبه انبار پر هست که اوضاع اینه. اگر خالی بود حتما اینترنت داخلی رو هم قطع میکردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کارخانه های نوشابه مثل زمزم و کوکا و پپسی
چه از فرصت سواستفاده کردن و گران کردن
آب و رنگ شکر مصنوعی و اسانس ۱۱۰ هزار تومان ؟!!
چرا کسی نیست جلوی این سربازان و پیاده نظام دشمن
که فقط به فکر جیب خودشان هستند را مجازات کنه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک کیلو طناب پلاستیکی از 200 هزار به 60چ هزار تومن رسیده.. دلیلشو هم تخریب صنایع پتروشیمی گفته میشخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس اونایی رو که گرون کردن را بخاطر همکاری با دشمن برای ضربه زدن به معیشت مردم ، اعدام کنید اعدام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سازمان تعزیرات به گرانی محصولات پتروشیمی ورود کند ‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
علت گرانی مواد پتروشیمی و مواد پلاستیکی تا سه برابر قیمت پارسال چیست ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مودبانه میگم‌چرا گرانفروشی در این صنف بیشتره،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس چرا شرکت ما به خاطر نبود پود .که مواد ساختش گرانول هست جهت تولید پود .. تعطیله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس چرا پلاستیک نیست؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا پلاستیک گلخانه ای از 200 تومن شده کیلویی 650 تومن. چرا دروغ میگین..روراست باشین با ملت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اره مشخصه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا فردی با این سن باید در راس کار باشد اونوقت اینهمه جوان بیکار باشند یعنی ایشان متفکر از جوانان تحصیل کره دست
به فکر کشور ومردم باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگه راست میگی دروغ میگی
