باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در خصوص آخرین وضعیت بازار بستهبندی، مواد اولیه پتروشیمی گفت: تمامی برنامهریزی های لازم صورت گرفته و با دقت تمامی انبارها را رصد میکنیم تا از احتکار در این بخش جلوگیری شود.
زارعی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات حوزه بستهبندی (نایلون، بطریهای پلاستیکی و...) گفت: «در حال حاضر مقداری مواد اولیه پتروشیمی در انبارها موجود است و از چندی پیش هم مواد اولیه جدید در بورس عرضه شد که همین موضوع خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار داشته است.
وی افزود: «نظارت میشود که تولیدکنندگان مازاد بر نیاز خود، مواد اولیه را خریداری نکنند تا شاهد دلالی و فروش در بازار آزاد نباشیم. همچنین سازوکاری طراحی شده که کسری مواد اولیه به سرعت و به صورت متمرکز در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.»