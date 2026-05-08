باشگاه خبرنگاران جوان - «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی (حماس) امروز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد این جنبش در حال انجام تماس‌های مستمر با میانجی‌ها به ویژه مصر درباره چارچوب کلی مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه است.

سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که دشمن صهیونیستی بدون اینکه تضمینی ارائه دهد، همچنان بر مطرح کردن موضوع خلع سلاح مقاومت پیش از ورود به سایر مراحل توافق اصرار دارد و مشروط کردن اجرای سایر مراحل توافق به موضوع خلع سلاح مقاومت، مغایر با طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و توافقات صورت گرفته است و این رویکرد در راستای موضع رژیم صهیونیستی برای تخریب توافق موجود قرار دارد.

وی تصریح کرد که آنچه باید انجام شود، اجرای کامل مرحله نخست طبق مفاد توافق و سپس ورود به مذاکرات مربوط به مرحله دوم است و جنبش حماس به تعهدات مرحله اول پایبند بوده، اما رژیم صهیونیستی از اجرای تعهدات خود سر باز زده و به حملاتش ادامه داده است؛ حملاتی که تاکنون به شهادت ۸۴۶ فلسطینی و زخمی شدن ۲۴۱۸ نفر منجر شده است.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین افزود که با وجود اعلام آغاز مرحله دوم از سوی ترامپ در اواسط ژانویه گذشته و تصویب آن در قالب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، رژیم صهیونیستی همچنان از اجرای مفاد آن خودداری می‌کند و این در حالی است حماس به توافق آتش‌بس پایبند است و به صورت روزانه موارد نقض توافق از سوی رژیم صهیونیستی را به اطلاع میانجی‌ها و طرف‌های مرتبط می‌رساند.

قاسم در ادامه گفت که دشمن صهیونیستی با جا به جا کردن «خط زرد» به سمت غرب، در حال تصرف بخش‌های بیشتری از خاک غزه است؛ اقدامی که برخلاف نقشه‌هایی است که ترامپ منتشر کرده بود.

سخنگوی حماس افزود که تغییر این خط با کوچ اجباری فلسطینیان، بمباران، کشتار و تخریب روزانه همراه شده و از میانجی‌ها خواست برای متوقف کردن این نقض‌ها و وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای توافق، موضعی جدی اتخاذ کنند.

وی همچنین درباره شهادت «عزام الحیه» فرزند «خلیل الحیه» رئیس حماس در غزه گفت که هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام، فشار بر هیئت مذاکره کننده حماس در قاهره و تلاش برای امتیازگیری سیاسی در جریان مذاکرات است و تاکید کرد که این سیاست که پیش‌تر نیز از سوی دشمن صهیونیستی انجام شده، هرگز نمی‌تواند مقاومت و رهبری حماس را وادار به عقب‌نشینی کند.