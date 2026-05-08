باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سال‌های اخیر، کشاورزان در سراسر کشور با چالش‌هایی نظیر تغییر الگوی بارش‌ها، محدودیت منابع آب و افت قیمت محصولات سنتی رو‌به‌رو بوده‌اند. در این میان، نیاز به پیدا کردن «محصولات جایگزین و استراتژیک» که هم با اقلیم منطقه سازگار باشند و هم ارزش افزوده بالایی داشته باشند، به یک ضرورت تبدیل شده است. شهرستان کارون، با دارا بودن ظرفیت‌های خاک‌شناسی و اقلیمی ویژه، می‌تواند با ورود به حوزه کشت «چای ترش» از یک تولیدکننده محصولات معمولی، به یک قطب تولید محصول استراتژیک و صادراتی تبدیل شود.

یکی از بزرگترین مزایای کشت چای ترش، سازگاری نسبی آن با شرایط گرم و نیمه‌گرمسیری است. برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی که در برابر گرمای خوزستان آسیب‌پذیر هستند، چای ترش می‌تواند در شرایط اقلیمی منطقه کارون با مدیریت صحیح رشد کند.

نکته حیاتی، موضوع «بهره‌وری آبی» است. چای ترش گیاهی است که در مقایسه با بسیاری از محصولات آبیاتی سنتی (مانند برنج یا برخی محصولات باغی)، نیاز آبی کمتری دارد و می‌تواند با استفاده از سیستم‌های آبیاری مدرن، در شرایط کم‌آبی منطقه نیز به تولید پایدار برسد. این یعنی امکان تولید محصولی با ارزش بالا، بدون فشار بیش از حد به ذخایر آب منطقه.

کشت چای ترش در ده هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کارون

جواد سلطانی کاظمی رئیس جهاد کشاورزی خوزستان پیش از این گفت: عملیات کشت گیاه دارویی چای ترش در سطح ده هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شد.

وی افزود: این کشت با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی و بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک از تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه انجام شد.

چای ترش تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه یک «محصول فرآوری‌محور» است. ارزش واقعی این گیاه در «فرآوری» آن نهفته است. در شهرستان کارون، می‌توان با ایجاد واحد‌های کوچک و متوسط فرآوری (شامل خشک کردن، بسته‌بندی و تولید عصاره)، زنجیره ارزش کاملی ایجاد کرد.