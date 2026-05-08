باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان تشکلات کارگری، تعاونگران و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان، از رسانه‌ ملی خواستند تا صدای کار و روایتگر تلاش نیروی کار، تولید و اقتصاد در جنگ سوم تحمیلی باشند و با جریان‌سازی هوشمندانه، دغدغه‌های طبقه کارگر را به مطالبه‌ای ملی بدل سازند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در این دیدار ضمن گرامیداشت ایام هفته کار و کارگر بر نقش کارگران در توسعه اشاره کرد و گفت: نرخ بهره‌وری موضوعی است که باید مورد توجه تحلیلگران بازار کسب و کار قرار گیرد.

سعید بیاری وظیفه سازمان ملی بهره وری را در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار دانست که باید نقش این نهاد در بازار کار ارزیابی و نواقص اصلاح شود.

او در ادامه به اجرای هفت طرح تحول آفرین حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان اشاره کرد و افزود: رونمایی و اجرای این طرح‌ها در نیمه سال گذشته و همزمان با هفته دولت انجام شد و تا کنون نتایج بسیار درخشانی در این حوزه در فارس کسب شده و این طرح‌ها به نتیجه رسیده و برای اجرا در سطح ملی آماده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس بر گسترش خدمات کیفی، مستمر و روزانه به جامعه تاکید کرد و گفت: درب اتاق مدیران باید همیشه به روی جامعه و مردم باز باشد و مدیران همواره پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

او در ادامه ساخت و تکمیل بیمارستان شماره ۲ تامین اجتماعی فارس را ضرورتی برای این استان و جامعه کارگری برشمرد و گفت: سال‌های سال است که عملیات اجرایی ساخت این بیمارستان کند پیش رفته و عملا متوقف مانده است که با شروع کار دولت چهاردهم این موضوع در دستور کار و تاکید وزیر کار قرار گرفت و تاکنون دهها جلسه برای تکمیل این پروژه انجام شده است.

بیاری در خاتمه تاکید کرد: برای تکمیل بیمارستان شماره ۲ تامین اجتماعی در استان فارس نیازمند همتی ملی هستیم که نقش رسانه ملی در این خصوص بسیار اثرگذار است.

تغییر گفتمان در حوزه بهره وری جامعه کار و تلاش ضروری است

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس نیز در این دیدار با تبریک ایام هفته کار و کارگر گفت: اهمیت جامعه کارگری با پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در روز جهانی کارگر بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت، ایشان در این پیام از کارگران بعنوان ستون فقرات جامعه یاد کردند که نشان از این دارد که رهبران نظام جمهوری اسلامی به جایگاه این قشر اشراف کامل دارند.

امیر رئوف با بیان اینکه قطعا ملت بزرگ ایران به یاری خداوند از گردنه سخت کنونی نیز عبور خواهند کرد، افزود: دشمنان ملت ایران در طول قریب به ده ماه گذشته تمام تلاش خود را به کار بستند که جامعه ما را متزلزل کنند و رخنه در دفاع ملی ما به وجود آورند که در این توطئه ناکام ماندند.

او بر تغییر گفتمان در حوزه بهره وری جامعه کار و تلاش تاکید کرد و گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مهمی است که باید خوب تبیین شود و مولفه های اجرای اقتصاد مقاومتی برای جامعه کار و تلاش تشریح شود.

او بر معرفی الگوهای موفق تولید به جامعه تاکید کرد و افزود: حدود دو و نیم میلیون نفر در سطح استان فارس زیرمجموعه جامعه کارگری قرار دارند که قطعا الگوهای موفق متعددی در بین این جامعه بزرگ وجود دارد که معرفی آنها می تواند به روند توسعه کمک شایانی کند.

مدیرکل صدا و سیما فارس بر سرمایه گذاری در حوزه درمان جامعه کارگری تاکید کرد و تدوین برنامه رادیویی با محوریت جامعه کار و تلاش استان فارس را نوید داد.

او، صدا و سیمای استان را خانه جامعه کارگری و کارفرمایی و تعاونگران دانست و در پایان بر توجه ویژه به خانواده شهدای کارگری جنگ اخیر نیز تاکید کرد.

نمایندگان تشکلات کارگری و تعاونگران استان فارس شامل، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، دبیر تشکیلات خانه کارگر استان، رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز، رئیس اتاق تعاون فارس، رئیس کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی و ایمنی بهداشت کار استان، مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فجر استان در این نشست حاضر بودند.

نمایندگان تشکلات کارگری و تعاونگران استان بخشی از مطالبات این قشر شامل درمان، تبدیل وضعیت و مسکن کارگران، بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و اجرای درست مصوبه مجلس در این زمینه، بهبود شرایط سازمان تامین اجتماعی، معیشت جامعه کار و تلاش، توجه به سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، روایتگری دیدار کارگران با رهبر شهید، حفاظت از سلامت و صیانت از نیروی کار و کاهش حوادث محیط کار را بیان کردند و از رسانه ملی جریان سازی رسانه‌ای در این خصوص را درخواست کردند.

منبع: اداره تعاون فارس