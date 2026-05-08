باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - محبوبه شالی استادیار گروه مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: میزان انفجارها و سوختگیهای ناشی از آنها حدود ۶۵ درصد آسیبها ناشی از صدمات استنشاقی و تروماهای فیزیکی است و حتی در پیشرفتهترین مراکز درمانی جهان، در مواردی که میزان سوختگی بیش از ۴۰ درصد باشد، بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بیماران جان خود را از دست میدهند؛ موضوعی که اهمیت مدیریت علمی و سریع این بحرانها را دوچندان میکند و بهدنبال افزایش این نوع حوادث، کارگاههای آموزشی متعددی در سطح کشور برای ارتقای آمادگی کادر درمان در حال برگزاری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه، با تعریف سوختگی بهعنوان «آسیب به سلولهای زنده بدن در اثر ورود انرژی بیش از حد تحمل سلول» توضیح داد: این فرآیند موجب تخریب پروتئینها، آسیب به ارگانها و در نهایت از بین رفتن بافتها میشود. به گفته وی، سوختگیها بسته به منبع ایجادکننده، میتوانند الکتریکی، تشعشعی یا ناشی از واکنشهای گرمازا باشند و هرکدام الگوی آسیب متفاوتی ایجاد میکنند.