باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - «آیین گلابگیری بروجرد»، شکوهِ پیوند انسان با طبیعت و تداومِ سنتی است که از دل تاریخ بیرون آمده تا عطر خالص گلهای سرخ را در ظرف زمان زنده نگه دارد. این آیین، تنها یک سنت تولید محصول نیست؛ بلکه رقصِ رنگ، عطر و فرهنگ است که در هر قطره از آن، هویت مردم بروجرد نهفته است.
جادوی تقطیر؛ از گلستان تا ظرفهای سنتی
همه چیز از سپیدهدم آغاز میشود؛ زمانی که شبنم هنوز بر گلبرگهای سرخ و لطیف گلهای محمدی (رز) نشسته است. چیدن گلها در ساعات اولیه صبح، اولین قدم در این آیین مقدس است تا عطر گلها در برابر تابش آفتاب از بین نرود. سپس، نوبت به بخش هیجانانگیز و جادویی میرسد: «تقطیر».
استفاده از دیگهای مسی بزرگ و روشهای سنتی تقطیر، فرآیندی است که در آن حرارت ملایم، روحِ گل را از جسم آن جدا میکند. تماشای بخارِ معطری که از دهانهی ظرفها به بیرون میجهد، تجربهای است که هر بینندهای را مسحور میکند. این فرآیند، هنری است که نسل به نسل، از پدر به پسر و از مادر به دختر منتقل شده تا کیفیت و اصالت آن هرگز تغییر نکند.
پیوند اجتماعی و هویت فرهنگی
آیین گلابگیری در بروجرد، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یک «مراسم اجتماعی» است. در زمان گلابگیری، جمعیتی از مردم، از پیر و جوان، گرد هم میآیند. این گردهمایی، فرصتی است برای تقویت پیوندهای اجتماعی، تبادل تجربهها و تجدید خاطرات مشترک. این آیین، نمادی از «انسجام جامعه» است؛ جایی که همه برای رسیدن به یک هدف مشترک (تولید عصارهای پاک و خالص) با هم همکاری میکنند. این سنت، باعث میشود که هویت بومی منطقه در میان نسلهای جدید زنده بماند و آنها را با ریشههای خود پیوند دهد.
آیین گلاب گیری بروجرد؛ میراثی ثبت شده در آثار ملی
مهندس ولدی فرماندار بروجرد پیش از این گفت: با توجه به وجود آب و هوای معتدل و کوهستانی در این شهرستان، زمینه ترویج و توسعه باغهای گل و گیاه در این شهرستان وجود دارد که میتوان با استفاده از این پتانسیل به قطب گلاب گیری منطقه تبدیل شد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد افزود: آیین گلاب گیری بروجرد بر اساس سند تحول دولت مردمی و در چارچوب راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به ثبت ملی رسیده است.
بر پایه این گزارش، آیین گلاب گیری شهرستان بروجرد در سال جاری از ۱۹ اردیبهشت به مدت ۲۰ روز در روستای شیشه بخش مرکزی شهرستان بروجرد برگزار میشود.
پتانسیل گردشگری؛ عطر بروجرد برای جهان
امروزه، این آیین میتواند به یکی از بزرگترین محرکهای «گردشگری فرهنگی و بومگردی» در استان لرستان تبدیل شود. جهان امروز تشنهی تجربههای اصیل و واقعی است. تماشای فرآیند سنتی گلابگیری، بازدید از باغهای گل محمدی و چشیدن طعم گلاب خالص بروجرد، میتواند گردشگران داخلی و خارجی را به سوی این شهر جذب کند. تبدیل شدن این سنت به یک «رویداد سالانه گردشگری»، نه تنها اقتصاد منطقه را رونق میبخشد، بلکه نام بروجرد را به عنوان شهر عطر و اصالت در نقشهی جهانی ثبت میکند.
میراثی که باید پاس داشته شود
آیین گلابگیری بروجرد، میراثی است که از نبض زندگی این خاک جاری است. ما وظیفه داریم نه تنها این سنت را حفظ کنیم، بلکه با نگاهی مدرن و حمایتهای دولتی و فرهنگی، آن را از تهدیدهای مدرنیته مصون داشته و به شکلی ارزشمند به نسلهای آینده هدیه کنیم. گلاب بروجرد، تنها یک نوشیدنی یا عطر نیست؛ بلکه قطرهای از تاریخ، هنر و عشقِ مردمی است که در هر قطره شکوهِ بروجرد جاری است.