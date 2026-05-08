امام جمعه سنندج به ضعف اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی اشاره داشت و گفت : کارشناسان اقتصادی باید برای این وضعیت چاره اندیشی کنند تا مردم بیش از این تحت فشار نباشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، همه باید هوشیار باشیم چراکه دشمن می‌خواهد استقلال و امنیت کشور را تضعیف کند.

وی ضمن انتقاد از تورم و افزایش روزافزون قیمت اجناس، افزود: دولت و دستگاه‌های مختلف باید برای کنترل قیمت‌ها و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم همت کنند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها به جنایات رژیم صهیونی در فلسطین و تصرف ناوگان جهانی صمود اشاره کرد و آن را جنایای هولناک از سوی رژیم کودک کش صهیونیستی عنوان کرد.

وی ادامه داد: کشور‌های اسلامی و سازمان به اصطلاح حقوق بشر، نه تنها نسبت به جنایات رژیم صهیونی عکس‌العملی نشان ندادند بلکه سکوت کردند که مایه تاسف است.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبه ها، ضمن تبریک هفته بسیج سازندگی، از تلاشگران این حوزه در هشت سال دفاع مقدس و اقدامات عمرانی و محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم در دوران شیوع کرونا تقدیر کرد.

ماموستا رستمی ضمن تبریک ۱۸ اردیبهشت و روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، خدمات نیرو‌های این جمعیت را در سخت‌ترین دوران از جمله جنگ هشت ساله و خدمت به مردم در حوادث طبیعی قابل تقدیر دانست.

برچسب ها: کردستان ، نماز جمعه ، وضعیت اقتصادی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
وطن فروشان کاسب تحریم و مردم ستیز این وضعیت را دوست دارند
