 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از آغاز عملیات اجرایی پروژه تأمین آب شرب دو مجتمع روستایی شهرستان چالدران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - مجتبی نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اظهار اینکه این دو پروژه تأمین آب شرب مربوط به مجتمع روستایی گل‌سعید و سازآغل شهرستان چالدران است؛ گفت: پروژه مذکور با مشارکت شرکت آب و فاضلاب و اداره‌ کل امور عشایر استان با هدف ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی، بهبود کیفیت خدمات و رفع مشکلات دیرینه تأمین آب شرب در این منطقه برنامه‌ریزی و وارد مرحله اجرا شده است.

وی با اعلام اینکه درحال حاضر عملیات حفاری و لوله‌گذاری به طول ۵ کیلومتر در حال انجام است و مطابق برنامه‌ریزی های انجام شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری می رسد، افزود: با اتمام این پروژه، بیش از ۸۰ خانوار ساکن در این روستاها با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ نفر از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد.

نجفی ابراز امیدواری کرد؛ اجرای این طرح بتواند بخش قابل توجهی از کمبودها و چالش‌های آبرسانی در روستاهای هدف را برطرف کرده و به‌عنوان گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود کیفیت زندگی جامعه عشایری و روستایی منطقه ایفای نقش کند.

شایان ذکر است؛ پروژه تأمین آب شرب مجتمع روستایی گل‌سعید و سازآغل شهرستان چالدران از طرح‌های اولویت‌دار در حوزه آبرسانی روستایی به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح رفاه و سلامت ساکنان منطقه، حمایت از سکونتگاه‌های روستایی و افزایش سطح خدمات‌رسانی در شهرستان چالدران داشته باشد.

