باشگاه خبرنگاران جوان ، مونا محمد قاسمی ـ آیت الله نورمفیدی امامجمعه گرگان در نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته گرگان تسلط ایران بر تنگه هرمز را مهمترین امتیاز جمهوری اسلامی در حوزههای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک دانست و اظهار کرد: بسته شدن این گذرگاه راهبردی در برابر متجاوزان، تحولات گستردهای در اقتصاد و سیاست جهانی ایجاد کرده و آمریکا با وجود تهدیدهای مکرر، نتوانسته اراده ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی در دوران جنگ تحمیلی و شرایط کنونی، تسلط کامل بر تنگه هرمز است، گفت: این برگ برنده در اختیار ایران باقی خواهد ماند.
او با اشاره به پیامدهای جهانی بسته شدن تنگه هرمز افزود: در زمانی که ایران این تنگه را بر روی متجاوزان بست، افزایش شدید قیمت نفت و گاز، رشد تورم و سقوط بازارهای بورس جهانی از نتایجی بود که حتی اقتصاد آمریکا را با چالش روبهرو کرد.
امامجمعه گرگان با اشاره به ناکامی طرح موسوم به «آزادی» رئیسجمهور آمریکا بیان کرد: ترامپ ادعا داشت که کشتیها را تحت حمایت خود از این تنگه عبور خواهد داد، اما مقاومت قاطع ایران باعث شد تنها طی ۲۴ ساعت مجبور به عقبنشینی شود.
وی برخورداری از جایگاه برتر در مذاکرات احتمالی آینده را دومین مزیت تسلط بر تنگه هرمز توصیف کرد و افزود: این توانمندی موقعیت دیپلماتهای ایران را تقویت کرده است.