امام جمعه قم، عزت را رکن هویت جامعه اسلامی دانست و سه مؤلفه «خودباوری، اراده راسخ و عمل میدانی» را شرط تحقق عزت الهی برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهره شعبانی - آیت‌الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با گرامیداشت هفته معلم و هفته کارگر، به تبیین مفهوم عزت در اندیشه اسلامی پرداخت و گفت:  عزت در منطق قرآن، نه یک مفهوم فردی که رکن هویتی امت اسلامی است.

او در ادامه سه رکن اصلی تحقق عزت در جامعه را خودباوری و خداشناسی با شناخت سرمایه‌های درونی چون اراده راسخ، عمل میدانی  و  مقاومت و پایداری در عرصه سیاسی و اجتماعی برشمرد.

امام جمعه قم با اشاره به اسناد تاریخی منتشرشده از قرارداد استعماری ۱۹۱۹، این دوره را نماد وابستگی و ذلت حاکمان وقت خواند و تأکید کرد: انقلاب اسلامی این معادلات را دگرگون کرد و ملت ایران را به جایگاهی اثرگذار در عرصه منطقه‌ای و جهانی رساند.

آیت الله اعرافی با اشاره به مباحث خطبه‌های هفته‌های گذشته، مجموعاً ۱۴ خطای محاسباتی دشمنان در برابر ایران اسلامی را برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمنان در ارزیابی پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب، قدرت منطقه‌ای ایران و تأثیرگذاری عناصر وابسته، دچار اشتباهات راهبردی شده‌اند که مهم‌ترین آنها، ناتوانی در درک روحیه مقاومت مردمی بود.

 

