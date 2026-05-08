باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاک‌نژاد وزیر نفت با بیان اینکه تمام توان خود را برای فراهم کردن بهترین شرایط برای همکاران صنعت نفت به کار گرفته است، اظهار داشت: «من و سایر معاونین و ارشدان صنعت نفت همه تلاش می‌کنیم که بهترین شرایط را برای همکاران عزیزمان در صنعت نفت فراهم کنیم؛ چه در حوزه امکانات رفاهی، چه در حقوق و دستمزد و سایر موارد، تا مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند برطرف شود.»

وی با اشاره به فرآیند طی شدن مسیر مصوبات افزود: «طبیعتاً الزاماتی وجود دارد. بخشی از مصوبات از مراجع اخذ شده و بخشی دیگر در حال پیگیری است و انشاءالله به‌زودی اخبار خوشی را در حوزه منابع انسانی اعلام خواهیم کرد.»

وزیر نفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر در حوزه کارکنان را حل معمای «ماده ۱۰» دانست و خاطرنشان کرد: «یکی از نکاتی که در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته نشد، موضوع ماده ۱۰ بود؛ بحثی که همکاران ما در حوزه حقوق و دستمزد سالیان طولانی با آن مواجه بودند و در این دوره به لطف خدا و همت عزیزان حل شد. ترمیم جزئی در این موضوع صورت گرفت.»

پاک‌نژاد در ادامه با تأکید بر اینکه حقوق به‌تنهایی پاسخگوی ایثار و فداکاری کارکنان صنعت نفت نیست، تصریح کرد: «در برخی از حوزه‌های صنعت نفت، حقوق به تنهایی جوابگوی ایثار و فداکاری و عملکرد درخشان همکاران ما نیست و این بخشی از جبران زحمات عزیزان ماست. بقیه آن را این عزیزان برای بالا بردن نام ایران انجام می‌دهند.»