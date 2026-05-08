وزیر نفت گفت: مشکل ماده ۱۰ در حوزه حقوق و دستمزد پس از سال‌ها در صنعت نفت به همت کارشناسان برطرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاک‌نژاد وزیر نفت  با بیان اینکه تمام توان خود را برای فراهم کردن بهترین شرایط برای همکاران صنعت نفت به کار گرفته است، اظهار داشت: «من و سایر معاونین و ارشدان صنعت نفت همه تلاش می‌کنیم که بهترین شرایط را برای همکاران عزیزمان در صنعت نفت فراهم کنیم؛ چه در حوزه امکانات رفاهی، چه در حقوق و دستمزد و سایر موارد، تا مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند برطرف شود.»

وی با اشاره به فرآیند طی شدن مسیر مصوبات افزود: «طبیعتاً الزاماتی وجود دارد. بخشی از مصوبات از مراجع اخذ شده و بخشی دیگر در حال پیگیری است و انشاءالله به‌زودی اخبار خوشی را در حوزه منابع انسانی اعلام خواهیم کرد.»

وزیر نفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر در حوزه کارکنان را حل معمای «ماده ۱۰» دانست و خاطرنشان کرد: «یکی از نکاتی که در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته نشد، موضوع ماده ۱۰ بود؛ بحثی که همکاران ما در حوزه حقوق و دستمزد سالیان طولانی با آن مواجه بودند و در این دوره به لطف خدا و همت عزیزان حل شد. ترمیم جزئی در این موضوع صورت گرفت.»

پاک‌نژاد در ادامه با تأکید بر اینکه حقوق به‌تنهایی پاسخگوی ایثار و فداکاری کارکنان صنعت نفت نیست، تصریح کرد: «در برخی از حوزه‌های صنعت نفت، حقوق به تنهایی جوابگوی ایثار و فداکاری و عملکرد درخشان همکاران ما نیست و این بخشی از جبران زحمات عزیزان ماست. بقیه آن را این عزیزان برای بالا بردن نام ایران انجام می‌دهند.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نفت ، صنعت نفت
خبرهای مرتبط
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
مردم را برای کاهش مصرف انرژی غافلگیر نخواهیم کرد/ امکان واردات گسترده انرژی مانند قبل وجود ندارد+ فیلم
صف‌آرایی ۵۲ شرکت کارور برای بهینه‌سازی مصرف گاز
بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی بی عدالتی هست حتی باشگاه خبرنگاران متن منا هم منتشر نکرد . چرا باید حقوق کارگر پمپ بنزین ۱۸ میلیون باشه حقوق کارمند شرکت نفت نجومی همینم منتشر نکردید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
arf
۱۷:۴۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اجازه بدین یه کم از نفتی که قرار می بود سر سفره همه ملت بیاد ، به سمت بقیه هم بیاد .
چرا فقط فکر می کنین که شما نفتی ها خیلی زحمت میکشین و بقیه نه
از لحاظ مقایسه ای بین یه نیروی کار در صنعت نفت با صنایع دیگه آیا برابری برقرار در تمامی زمینه های رفاهی ، مزایایی ، بیمارستانی و ... برقرار هست ؟
روز قیامتی هم وجود داره که بایستی جوابگو در تمامی زمینه ها بود
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نمیشه که حقوق یه قشری رو افزایش بدن مثل اساتید. و مابقی نه
اگر اضافه میکنید برای همه کارمندان را باهم اضافه کنید.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حقوق پرسنل صنعت نفت نجومی هست نیاز به ماده 10ندارد.
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
گل گفتی
مزایاشون از حقوق بقیه بیشتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به به خسته نباشید میگم به پرسنل رسمی نجومی بگیر شرکت نفت پادشاهی می کنند . رفاهیات دها میلیونی ماهانه حق مزایای بینظیر درحد امریکا . جانشی فرزند در شغل پدر فیش های ۱۵۰ تومنی انشالله مرسدس بنز های اروندیتو ملی بشن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۱۶:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
انتظار داریم مدیران به بخش ایثار گران هم نگاهی داشته باشن
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوشبحال پرسنلشون برای مدیری که دارن
بدبخت به کادر درمان
۱
۱۰
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
آخرین اخبار
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵