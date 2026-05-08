باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ۱۸ اردیبهشت ماه در خطبههای نماز جمعه شهرکرد اظهار کرد: ما هیچ هراسی از بیتربیتیهایی که ترامپ انجام میدهد نداریم. گویی ترامپ قصد آزمایش ما را دارد، اما بداند ما آمادهایم، نیروهای مسلح ما و مردم آمادهاند، بنا به فرمایش امام راحل (ره)، ما تا آخر ایستادهایم، انشاءالله خداوند کمک میکند و قطعا با وعده الهی پیروزی نصیب ملت خواهد شد.
وی افزود: امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را گرامی میداریم، کسانی که در مواقع حساس به صورت جهادی خدمترسانی میکنند و در جنگ تحمیلی سوم نیز نیروهای هلال احمر استان به تهران و دیگر استانها اعزام شدند و کار خدمترسانی به مردم را انجام دادند.
خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به بزرگداشت شیخ کلینی رازی، بیان کرد: در فقه شیعه از چهار کتاب موجود، این کتابها توسط سه عالم ایرانی نوشته شده که این استعداد ایرانیان را نشان میدهد و اینکه آنها سردمدار بودهاند، این شیخ بزرگوار ۱۶ هزار حدیث را در کتاب کافی جمعآوری کردند.
وی با اشاره به ۲۵ ذیالقعده روز دحوالارض، گفت: این روز، روز بسیار مهمی است، البته روزه گرفتن در چهار روز از سال از جمله روز دحوالارض، عید غدیر، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و مبعث پیامبر گرامی اسلام ثواب بسیاری دارد، دحوالارض به معنای روزی است که زمین از زیر کعبه گسترش یافت، چه بسا دانشمندان بیان میکنند تمام کره زمین آب بود و اولین نقطهای که از زیر آب بیرون آمد و پیدا شد زمین کعبه بود، بعد از این نقطه خشکیها زیاد و در طی هزاران سال پیش از پیدایش انسان، غارها، دریاها، خلیجها و ... ایجاد شد.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی تاکید کرد: در برخی روایات آمده که ظهور امام عصر (عج) در ۲۵ ذیالقعده اتفاق میافتد، لذا توصیه میشود که مومنان این روز را روزه بگیرند.
وی با اشاره به ملاقات رئیس جمهوری با رهبر انقلاب، تصریح کرد: رئیس جمهوری با علاقه و ارادت بیان میکردند که بیش از دو ساعت در محضر رهبر انقلاب بودند.
امام جمعه شهرکرد در خصوص سالروز لغو کاپیتولاسیون، گفت: یکی از ننگهایی که در سلسله پهلوی رخ داد همین قرارداد منعقد شده شاه با آمریکاییها بود که در این قرارداد آمده بود هر جنایتی که آمریکاییها مرتکب میشود دستگاه قضایی دولت ایران حق مداخله ندارد و این شرمآور و خجالتآور بود که خوشبختانه در سال ۵۸، یعنی روزهای اول انقلاب اسلامی ملغا شد.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به روز جمعیت، افزود: جمعیت ملت ایران به واسطه زاد و ولد در حال آسیب دیدن است، مردم در بحث زاد و ولد کوتاهی میکنند که آسیب جدی متوجه کشور خواهد شد، در برخی استانها نژادشان به دلیل ازدواج نکردن افراد یا ازدواج با تولد یک فرزند، در حال محو شدن است که آسیب فراوان وارد میکند، لذا به خاطر رضای خداوند به مسئله زاد و ولد و جمعیت توجه شود.
وی با اشاره به لغو امتیاز تنباکو توسط میرزای شیرازی، خاطرنشان کرد: قرارداد ننگین در زمان قاجار اتفاق افتاد که مرحوم میرزای شیرازی آن را منتفی کرد، انگلیسیها را ناکام گذاشت و این اولین موضعگیری ضد استعماری یک مرجع، علیه استعمار بود.
منبع: صدا و سیما