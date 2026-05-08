مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از آغاز ثبت‌نام مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردانی فنی، معماران تجربی و کارشناسی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای دوره اول سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی ریاحی از آغاز ثبت‌نام مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه در دوره اول سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ثبت‌نام این آزمون‌ها از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: این آزمون‌ها به‌صورت هماهنگ و همزمان در سراسر کشور و در تمامی رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار می‌شود.

ریاحی ادامه داد: آزمون‌های مهندسی در هفت رشته شامل معماری در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، عمران در صلاحیت‌های (نظارت، محاسبات و اجرا)، تاسیسات برقی در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این دوره همچنین آزمون‌های صلاحیت «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و صلاحیت «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» برگزار می‌شود.

ریاحی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در این دوره گفت: برای شرکت در آزمون‌های «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی»، شرایط اختصاصی جدیدی در نظر گرفته شده و متقاضیان این دو آزمون باید دارای مدارک و صلاحیت‌های حرفه‌ای تعیین‌شده باشند. همچنین بر اساس تبصره جدید، متقاضیان فاقد مدرک تحصیلات تکمیلی در صورت دارا بودن سایر شرایط، می‌توانند در آزمون شرکت کنند، اما قبولی نهایی آنان منوط به موفقیت در مصاحبه علمی و تجربی خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، آزمون‌های کاردانی نیز در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه‌برداری برگزار می‌شود. همچنین آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی و آزمون تعیین صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این دوره پیش‌بینی شده است.

ریاحی تصریح کرد: سوابق موردنیاز برای شرکت در آزمون تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ محاسبه می‌شود و داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام به این موضوع توجه داشته باشند. زمان دقیق برگزاری آزمون‌ها متعاقباً از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: نظام مهندسی ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
وزیر راه: پاسخگویی به اولویت‌های جدید نیازمند تغییر نگاه در قوانین است
تاکید وزیر راه بر جبران خسارت‌های جنگ/ پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به آسیب‌دیدگان تسریع شود
پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان آغاز شد/ ارجاع ۸۴ درصد معرفی شده‌ها به سیستم بانکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
آخرین اخبار
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵