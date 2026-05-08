باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی ریاحی از آغاز ثبت‌نام مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه در دوره اول سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ثبت‌نام این آزمون‌ها از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: این آزمون‌ها به‌صورت هماهنگ و همزمان در سراسر کشور و در تمامی رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار می‌شود.

ریاحی ادامه داد: آزمون‌های مهندسی در هفت رشته شامل معماری در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، عمران در صلاحیت‌های (نظارت، محاسبات و اجرا)، تاسیسات برقی در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این دوره همچنین آزمون‌های صلاحیت «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و صلاحیت «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» برگزار می‌شود.

ریاحی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در این دوره گفت: برای شرکت در آزمون‌های «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی»، شرایط اختصاصی جدیدی در نظر گرفته شده و متقاضیان این دو آزمون باید دارای مدارک و صلاحیت‌های حرفه‌ای تعیین‌شده باشند. همچنین بر اساس تبصره جدید، متقاضیان فاقد مدرک تحصیلات تکمیلی در صورت دارا بودن سایر شرایط، می‌توانند در آزمون شرکت کنند، اما قبولی نهایی آنان منوط به موفقیت در مصاحبه علمی و تجربی خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، آزمون‌های کاردانی نیز در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه‌برداری برگزار می‌شود. همچنین آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی و آزمون تعیین صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این دوره پیش‌بینی شده است.

ریاحی تصریح کرد: سوابق موردنیاز برای شرکت در آزمون تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ محاسبه می‌شود و داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام به این موضوع توجه داشته باشند. زمان دقیق برگزاری آزمون‌ها متعاقباً از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.