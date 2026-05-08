باشگاه خبرنگاران جوان - حساب کاربری تارنمای تانکرترکرز اعلام کرد: در طول ۲ روز گذشته، ۳ فروند نفتکش خالی شرکت ملی نفت ایران با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان، موفق شدند از محاصره ارتش آمریکا عبور کنند و خود را به ایران برسانند.

این موسسه رهگیری نفتکش‌ها نوشت: ظرفیت این ۳ نفتکش، حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام است.

آمریکا پس از شکست در جنگ رمضان علیه ایران، محاصره تنگه هرمز را با هدف فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی در پیش گرفته است.

پیشتر، تانکر ترکرز درباره شکست برنامه آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت و ادعای انفجار چاه‌های نفت ایران نوشته بود: روایت جاری مبنی بر اینکه ذخایر نفتی ایران به زودی، تکمیل و موجب قطع تولید می‌شود، اشتباه است. اگر دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ را در نظر بگیریم، ایران تولید نفت خود را به اندکی کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد. واقعیت آن است که ایران می‌تواند کل این حجم را صرفاً جهت مصرف داخلی پالایش کند.

در ادامه این مطلب آمده است: حتی با وجود قطع صادرات نفت خام ایران، تولید این کشور می‌تواند روزانه بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون بشکه باشد. عامل تعیین کننده در این میان امکان بهره برداری ایران از نفتکش‌های بیشتر و استفاده از آنها به عنوان مخازن شناور است. اگر این نفتکش‌ها بتوانند محاصره دریایی آمریکا را بشکنند، حتی در صورت قطع صادرات، میزان تولید به سرعت کاهش نخواهد یافت.