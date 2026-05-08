حساب کاربری تانکرترکرز اعلام کرد در طول ۲ روز گذشته، ۳ فروند نفتکش خالی شرکت ملی نفت ایران با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان، موفق شدند از محاصره ارتش آمریکا عبور کرده و خود را به ایران برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حساب کاربری تارنمای تانکرترکرز اعلام کرد: در طول ۲ روز گذشته، ۳ فروند نفتکش خالی شرکت ملی نفت ایران با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان، موفق شدند از محاصره ارتش آمریکا عبور کنند و خود را به ایران برسانند.

این موسسه رهگیری نفتکش‌ها نوشت: ظرفیت این ۳ نفتکش، حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام است.

آمریکا پس از شکست در جنگ رمضان علیه ایران، محاصره تنگه هرمز را با هدف فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی در پیش گرفته است.

پیشتر، تانکر ترکرز درباره شکست برنامه آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت و ادعای انفجار چاه‌های نفت ایران نوشته بود: روایت جاری مبنی بر اینکه ذخایر نفتی ایران به زودی، تکمیل و موجب قطع تولید می‌شود، اشتباه است. اگر دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ را در نظر بگیریم، ایران تولید نفت خود را به اندکی کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد. واقعیت آن است که ایران می‌تواند کل این حجم را صرفاً جهت مصرف داخلی پالایش کند.

در ادامه این مطلب آمده است: حتی با وجود قطع صادرات نفت خام ایران، تولید این کشور می‌تواند روزانه بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون بشکه باشد. عامل تعیین کننده در این میان امکان بهره برداری ایران از نفتکش‌های بیشتر و استفاده از آنها به عنوان مخازن شناور است. اگر این نفتکش‌ها بتوانند محاصره دریایی آمریکا را بشکنند، حتی در صورت قطع صادرات، میزان تولید به سرعت کاهش نخواهد یافت.

برچسب ها: نفتکش ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
مراسم یادبود شهید علی لاریجانی برگزار شد
حملات متقابل روسیه و اوکراین؛ کشته‌شدن ۲ نفر در اودسا و هدف قرارگیری دو نفتکش
چین در سازمان ملل:
بسته شدن تنگه هرمز نتیجه حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران است
قیمت بنزین در آمریکا از مرز ۴ دلار گذشت؛ هزینه سنگین جنگ ایران بر دوش آمریکایی‌ها
آمریکا برخی کشتی‌های روسی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی: اختلال نفت ایران تا ۲ سال ادامه دارد
سنتکام مدعی رهگیری نفتکش دیگر ایران
چهارمین راهزنی دریایی آمریکا در یک هفته
ائتلاف جدید آمریکا برای تنگه هرمز/ واشنگتن به دنبال متحد
نفتکش روسی با نقض محاصره نفتی آمریکا به کوبا نزدیک می‌شود
ریابکوف: تحریم و زور به نتیجه دلخواه منجر نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پر رفته پر برگشته🤣🤣
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نفت کش ها پس از خالی کردن نفت پولش کجا میرود؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سنت‌کام ک اعلام کرد نزدیک بنادر ایران دودکش این کشتی ها رو زده و متوقف شدند فیلم ش هم گذاشته ، بله رسیده ب بنادر ایران ولی کلا سکوشو زده
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی شما خودتون اطلاع نداشتید، تانکرترکرز! اعلام کرده که نفتکش ها برگشته اند ایران؟
۴
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوشبحال شهروندان چین و روسیه
۲
۵۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نفتکش خالی رو چیکارش کنیم
۳
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی رفتن فلسطین یا عراق؟
۴
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
عراق کلی نفت داره
محتاج نفت ایران نیست
اینی هم که رفته خالی برگشته حتما چین خالی کرده دست از پا دراز تر هم‌برگشته
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۷:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاکستان برای آمریکا عزیز شده
۴
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
۳ نفتکش خالی وارد محاصره شدن پیروز شدیم و محاصره رو شکستیم هورااااااااا رسما شدیم قدرت سوم نظامی دنیا! جونم اقتدااااااار چه میکنه این بازیکن!
۹
۶۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مفت باز
۱۸:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی این نفتکشها رو ببرین کارواش احسنت به شماها
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
آوارگی اجباری ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای ۲۰۲۵
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند