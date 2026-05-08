این بحران باعث افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار، اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی در برخی کشور‌ها و لغو هزاران پرواز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویترز در تحلیلی نوشت که بازار سوخت آمریکا در ماه‌های اخیر با نشانه‌های هشداردهنده‌ای مواجه شده است؛ در حالی که دونالد ترامپ بار‌ها اعلام کرده بود قیمت بنزین پس از پایان جنگ ایران «به‌سرعت سقوط خواهد کرد»، کاهش مداوم ذخایر نفت خام، بنزین و گازوئیل، خلاف این روند را نشان می‌دهد.

در پی آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ برابر ۹ اسفند ۱۴۰۴ و اختلال گسترده در تنگه هرمز، روزانه بیش از ۱۳ میلیون بشکه عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی از بازار جهانی حذف شد؛ رقمی معادل حدود ۱۳ درصد از کل عرضه جهانی که به شوک قابل توجهی در اقتصاد جهانی منجر شده است.

این خبرگزاری انگلیسی تصریح کرد که این بحران موجب افزایش شدید قیمت‌ها، اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی در برخی کشورها، کاهش تولید پالایشگاه‌ها و لغو هزاران پرواز شده است. قیمت نفت برنت نیز بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

در عین حال، افزایش صادرات آمریکا برای جبران کمبود جهانی، به کاهش سریع ذخایر داخلی این کشور انجامیده است. داده‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت و سوخت آمریکا به بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز رسیده که در عین کمک به بازار جهانی، فشار مضاعفی بر عرضه داخلی وارد کرده است.

ذخایر سوخت‌های تقطیری آمریکا از جمله گازوئیل و نفت گرمایشی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۵ رسیده و حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله است. همچنین ذخایر بنزین طی ۱۱ هفته گذشته با سرعتی بی‌سابقه کاهش یافته و تحلیلگران شرکت مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کنند تا پایان ماه اوت (مرداد/شهریور) به کمتر از ۲۰۰ میلیون بشکه برسد.

در نتیجه این روند، قیمت بنزین در آمریکا به حدود ۴.۳۰ دلار در هر گالن افزایش یافته که بیش از ۴۰ درصد بالاتر از سال گذشته میلادی است؛ موضوعی که می‌تواند به چالشی جدی برای ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شود.

رویترز همچنین افزود که کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند و همزمانی با اوج تقاضای تابستانی، قیمت‌ها احتمالاً همچنان بالا باقی خواهد ماند. در عین حال، هرگونه محدودیت احتمالی صادرات برای کنترل قیمت داخلی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی و تضعیف جایگاه آمریکا به‌عنوان تأمین‌کننده قابل اعتماد منجر شود.

تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و حدود یک‌سوم تجارت دریایی نفت از آن عبور می‌کند، در هفته‌های اخیر و به دنبال جنگ تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونی علیه ایران و در پی تشدید تنش‌ها در منطقه به کانون بحران تبدیل شده است.

برچسب ها: دولت ترامپ ، قیمت بنزین
خبرهای مرتبط
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
الجزیره فاش کرد: هزینه واقعی جنگ با ایران تا یک تریلیون دلار - دروغ آماری پنتاگون
سناتور جمهوری‌خواه رسماً اذعان کرد:
بنزین در آمریکا گران شده است؛ تلاش برای توجیه هزینه‌های جنگ
سردرگمی ترامپ در برابر ایران؛ از ادعای پیروزی تا التماس توافق
هشدار اشپیگل درباره زمستان آینده آلمان
یوراکتیو: اروپا توان مالی مقابله با بحران انرژی را از دست داده است
هراس مشاوران ترامپ از تداوم افزایش هزینه‌های سیاسی جنگ
روبیو: طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز «غیرقابل قبول» است
پولیتیکو: اتحادیه اروپا از میزان دقیق سوخت خود بی‌خبر است
قیمت بنزین در آمریکا رکورد ۴ سال اخیر را شکست
۷۷ درصد آمریکایی‌ها: حمله ترامپ به ایران، بنزین را گران کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
آوارگی اجباری ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای ۲۰۲۵
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند