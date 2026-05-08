باشگاه خبرنگاران جوان - رویترز در تحلیلی نوشت که بازار سوخت آمریکا در ماه‌های اخیر با نشانه‌های هشداردهنده‌ای مواجه شده است؛ در حالی که دونالد ترامپ بار‌ها اعلام کرده بود قیمت بنزین پس از پایان جنگ ایران «به‌سرعت سقوط خواهد کرد»، کاهش مداوم ذخایر نفت خام، بنزین و گازوئیل، خلاف این روند را نشان می‌دهد.

در پی آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ برابر ۹ اسفند ۱۴۰۴ و اختلال گسترده در تنگه هرمز، روزانه بیش از ۱۳ میلیون بشکه عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی از بازار جهانی حذف شد؛ رقمی معادل حدود ۱۳ درصد از کل عرضه جهانی که به شوک قابل توجهی در اقتصاد جهانی منجر شده است.

این خبرگزاری انگلیسی تصریح کرد که این بحران موجب افزایش شدید قیمت‌ها، اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی در برخی کشورها، کاهش تولید پالایشگاه‌ها و لغو هزاران پرواز شده است. قیمت نفت برنت نیز بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

در عین حال، افزایش صادرات آمریکا برای جبران کمبود جهانی، به کاهش سریع ذخایر داخلی این کشور انجامیده است. داده‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت و سوخت آمریکا به بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز رسیده که در عین کمک به بازار جهانی، فشار مضاعفی بر عرضه داخلی وارد کرده است.

ذخایر سوخت‌های تقطیری آمریکا از جمله گازوئیل و نفت گرمایشی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۵ رسیده و حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله است. همچنین ذخایر بنزین طی ۱۱ هفته گذشته با سرعتی بی‌سابقه کاهش یافته و تحلیلگران شرکت مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کنند تا پایان ماه اوت (مرداد/شهریور) به کمتر از ۲۰۰ میلیون بشکه برسد.

در نتیجه این روند، قیمت بنزین در آمریکا به حدود ۴.۳۰ دلار در هر گالن افزایش یافته که بیش از ۴۰ درصد بالاتر از سال گذشته میلادی است؛ موضوعی که می‌تواند به چالشی جدی برای ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شود.

رویترز همچنین افزود که کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند و همزمانی با اوج تقاضای تابستانی، قیمت‌ها احتمالاً همچنان بالا باقی خواهد ماند. در عین حال، هرگونه محدودیت احتمالی صادرات برای کنترل قیمت داخلی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی و تضعیف جایگاه آمریکا به‌عنوان تأمین‌کننده قابل اعتماد منجر شود.

تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و حدود یک‌سوم تجارت دریایی نفت از آن عبور می‌کند، در هفته‌های اخیر و به دنبال جنگ تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونی علیه ایران و در پی تشدید تنش‌ها در منطقه به کانون بحران تبدیل شده است.