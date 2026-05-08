کشت پیاز در سال زراعی جاری با افزایش ۲۰ درصدی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - مدیر زراعت جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال سطح زیر کشت پیاز در چهار محال و بختیاری به ۶۰۰ هکتار رسید که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

عسکر قنبری افزود: ۹۰ درصد پیاز کشت شده خوراکی و۱۰ درصد پیاز بذری است.

وی با اشاره به اینکه کشت این محصول نشایی است، گفت: میانگین برداشت این محصول در هکتار ۶۰ تا ۶۵ تن است و پیش بینی می‌شود ۴۵ هزار تن پیاز از این سطح برداشت شود.

قنبری ادامه داد: کشت پیاز در استان تا ۱۰ روز آینده ادامه دارد و تا سه ماه آینده برداشت می‌شود.