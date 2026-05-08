باشگاه خبرنگاران جوان - در بازی پایانی لیگ پنجم هاکی روی یخ تیم هاکی پاندا برابر قهرمان پیروز شد و عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.ام دات آر که با ۲۶ امتیاز قهرمانی خود را در لیگ پنجم مسجل کرده بود، در آخرین بازی لیگ برابر هاکی پاندا قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.
این پیروزی برای تیم هاکی پاندا به دلیل کسب عنوان نایبقهرمانی اهمیت داشت؛ این تیم در ۲۰ دقیقه سوم بازی و با گل الهام مدیردهقان پیروز شد. تیم پنگوئنهای آیس باکس هم با ۲۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم آیس استارز هم چهارم شد.
در پایان این بازی مراسم اختتامیه با حضور مسئولان فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی و انجمن هاکی روی یخ برگزار شد و کاپ و مدال قهرمانی به بازیکنان و تیمهای اول تا سوم اهداء شد.
این مسابقات تحت عنوان جام مهدیس (شهیده مهدیس نظری) از شهدای دختران مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد. همچنین در پایان لیگ عروسکهایی داخل زمین پرتاب شد تا امسال به بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب هدیه داده شود.