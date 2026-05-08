وزارت امور خارجه در پی نقض آتش‌بس توسط آمریکا در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر عزم نیرو‌های مسلح برای دفاع از استقلال ایران در برابر هرگونه تعرض، نسبت به پیامد‌های بی‌تفاوتی سازمان ملل هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) ۱۸ اردیبهشت‌ماه درباره نقض آتش‌بس توسط آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد. 

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا علیه ۲ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و تعرضات صورت‌گرفته علیه چند نقطه در مناطق ساحلی مشرف به تنگه هرمز، که در ساعات پایانی پنج‌شنبه شب ۱۷ اردیبهشت و ساعات اولیه بامداد جمعه ۱۸ اردیبهشت صورت گرفت، را به شدت محکوم می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: این حملات با پاسخ مقتدرانه و «سیلی سنگین» نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و متجاوزان در رسیدن به اهداف نامشروعشان ناکام ماندند.

در بیانیه فوق عنوان شده است: این اقدامات تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز، نه تنها نقض آشکار تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ است، بلکه نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور و مصداق عمل تجاوزکارانه طبق قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه شماره ۳۳۱۴) مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می‌شود. 

در این بیانیه آمده است: تداوم اقدامات تجاوزکارانه همراه با رفتار‌های متناقض، لفاظی‌های سخیف و فرافکنی‌های رسواکننده از سوی مقام‌های ارشد آمریکایی، گویای تشدید استیصال و سردرگمی هیأت حاکمه آمریکا و ناتوانی مفرط آنها در «شناخت مسئله» و «یافتن راه‌حل» معقول برای خروج از باتلاق خودساخته است.

در بیانیه مذکور عنوان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر عزم نیرو‌های مسلح مقتدر ایران برای دفاع از تمامیت سرزمینی، استقلال و حاکمیت ملی ایران در برابر هرگونه تعرض و شرارت، توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را به مسئولیت‌هایشان در رابطه با صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی ذیل منشور ملل متحد جلب کرده و نسبت به پیامد‌های خطرناک بی‌تفاوتی و مماشات سازمان ملل متحد نسبت به یاغی‌گری و قانون‌شکنی هیات حاکمه آمریکا هشدار می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: اکنون بیش از هر زمانی این واقعیت آشکار شده است که پیوند دادن امنیت و ثبات منطقه به حضور مداخله‌جویانه آمریکا و دیگر بازیگران بیگانه، اشتباه است؛ حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان نه‌تنها کمکی به ثبات و امنیت منطقه نکرده، بلکه خود عامل و مسبب ناامنی با پیامد‌های گسترده منطقه‌ای و جهانی شده است. 

این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پایبندی به سیاست حسن همسایگی و احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشور‌های منطقه، بار دیگر دولت‌های منطقه را دعوت می‌کند با نگاهی مسئولانه و متکی بر تجارب اخیر، برای ایجاد ساز و کار امنیتی درون‌زا، مبتنی بر اعتماد جمعی و عاری از دخالت‌های مخرب بازیگران خارج از منطقه تلاش کنند.

ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار هنوز نفهمیده باج‌گیری در برابر ایران جواب نمی‌دهد
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس خودش اعتراف کرده است و اعلام کرده است که دولت انگلیس در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 39 روزه از آمریکا حمایت کرده است سئوال اینجاست که چرا عراقچی خیانتکار هنوز هم و باز هم به طور مستیم، علنی و آشکار با وزیر امور خارجه انگلیس جنایتکار گفت وگو و همه جانبه همکاری می کند.
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که انگلیس جنایتکار به همراه اروپا جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مذاکره می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
ناشناس
۰۸:۳۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا قراردادهای تسلیحاتی جدیدی را با کویت، امارات و بحرین امضا کرد
رسانه‌های آمریکایی از امضای قرارداد فروش سلاح به کشورهای کویت، امارات و بحرین به ارزش کلی هفده میلیارد دلار خبر دادند.
ناشناس
۰۸:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ملت ایران جان می‌دهند ولی تسلیم نمی‌شوند پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط غلط و اشتباه است.
ترامپ جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. نتانیاهو جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
غنی‌سازی اورانیوم در کشورمان غیرقانونی نیست اما درباره بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی و به ویژه رژیم صهیونیستی نگران هستیم
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم، تهدید، ترور، تجاوز، حمله، بمباران، قتل عام وجنگ
ناشناس
۰۸:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تنگه هرمز را رها نکنید محکم بایستید تا امریکای وحشی دزدی دریایی جهانخوارگی را لااقل در این منطقه رها کند گورش را گم کند از خلیج فارس و کشورهای منطقه از شرارتها جنایتها تجاوزات دزدیها غارتگریهای این ابرقدرت شیطانی گداگشنه سیرنشدنی فاسد شرور دزد دریوزه وحشی درنده بی تمدن بی فرهنگ راحت شوند!‌
ناشناس
۰۱:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما که قبول نکردیم آتش بس خودشان تمدید کردند ملکه جواب تمدید ندادیم آتش بس یکطرفه تمدید شده
ناشناس
۲۳:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشا الله نابودی آمریکا و اسراییل
ترامپ شیطان پرست هلاک خواهد شد.
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا که دشمن در دسترس است نابودش کنید
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجیب هست با این همه عهد شکنی و حمله همیشه پای میز مذاکره هستیم
وراج
۱۶:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
باید تاب اوری ترامپ از ما خیلی کمتر بشه اون هم با قطع کامل نفت امارات ممکنه . امارات الان برامون یک امتیازه بچه ها استفاده کنید .
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مهم اینه کی پاسخ میدید.
فرصت پاسخ سخت را با دادن بیانیه از دست ندید
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این چجور آتش بس است که هروقت آمریکا دلش خواست حمله نظامی می‌کند...ایران باید به آمریکا تفهیم کرد که ایران قدرتمند است و کشوری نیست و اینطور رفتارها قابل تحمل نیست.. و آمریکا باید آتش بس رعایت بکند. باید یه طوری دیگه به ترامپ پست قمارباز دروغگو حالیش کرد...
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما که همیشه صبر
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اون بیشرفای متجاوز ۲تا نفتکش مون رو زدن به اسکله بهمن و چند جای دیگه حمله کردن و ما در جواب به سمتشون تیر اندازی کردیم
این از نظر شما سیلی محکمه ؟
ناشناس
۰۱:۱۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
زدیم
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین ؟!؟
بزنیدشون ..... یالله
