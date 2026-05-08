باشگاه خبرنگاران جوان - ارتفاعات کوهسار شیراز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی شهر است که حفظ و نگهداشت آن نیازمند مشارکت و مراقبت جمعی است. برگزاری همایش «فریاد کوه» فرصتی برای هم‌اندیشی فعالان محیط زیست و شهروندان در این زمینه فراهم کرد.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز در این خصوص با اشاره به برگزاری همایش «فریاد کوه» در دامنه ارتفاعات کوهسار، گفت: این برنامه با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی و جلب توجه عمومی به اهمیت حفظ فضای سبز و منابع طبیعی ارتفاعات شهری، با میزبانی سازمان‌های مردم‌نهاد و همکاری مدیریت ارتفاعات شهرداری شیراز برگزار شد.

علیرضا بیابانی با اشاره به حضور فعال نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، دوستداران محیط زیست و هیأت‌های ورزشی بیان کرد: ارتفاعات کوهسار به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی شیراز نیازمند حفاظت، مراقبت و مشارکت مستمر شهروندان و گروه‌های مردمی است.

او افزود: در جریان این همایش، نمایندگان سمن‌ها دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره حفظ فضای سبز، جلوگیری از تخریب محیط طبیعی و توسعه زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست مطرح کردند که این دیدگاه‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده مدیریت ارتفاعات مورد توجه قرار گیرد.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز همچنین از بازدید سایت ورزشی دره‌نوردی و صخره‌نوردی هیأت کوهنوردی شیراز خبر داد و گفت: توسعه ورزش‌های طبیعت‌محور در کنار صیانت از محیط زیست از رویکرد‌های مهم مدیریت شهری در حوزه ارتفاعات است.

بیابانی در پایان بر استمرار تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های تخصصی و فعالان محیط زیست برای حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی شیراز تأکید کرد؛ بنابراین گزارش، همایش «فریاد کوه» بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از ارتفاعات کوهسار را برجسته کرد و نشان داد حفظ این پهنه طبیعی نیازمند هم‌افزایی مداوم میان شهروندان، گروه‌های تخصصی و مدیریت شهری است.

منبع: شهرداری شیراز