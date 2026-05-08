سرمربی تیم بوکس جوانان از حمله چند نفر با چاقو به ملی پوشان در مجموعه ورزشی انقلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان بوکس جوانان کشورمان که این روز‌ها اردوی آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می‌کنند، شب گذشته (پنجشنبه) مورد حمله چند نفر قرار گرفتند که در جریان این اتفاق، دو نفر از ملی‌پوشان زخمی شدند.

ملی‌پوشان پس از پایان تمرینات، مقابل خوابگاه نصرت در حال استراحت بودند که چند نفر برای آنها ایجاد مزاحمت کردند و در ادامه این درگیری، دو نفر از ورزشکاران دچار جراحت سطحی شدند.

رضا مهدی‌پور سرمربی تیم ملی جوانان بوکس درباره اتفاقات رخ‌داده اظهار داشت: متاسفانه پس از اتمام تمرین تیم ملی جوانان در سالن احمد ناطق نوری، دو نفر از ملی‌پوشان در محوطه مجموعه ورزشی انقلاب هدف حمله چندین نفر از اوباش قرار گرفتند که منجر به مصدومیت آن‌ها شد.

وی در ادامه افزود: مهاجمان که به گفته شاهدان در شرایط عادی نبودند، با چاقو به ملی‌پوشان حمله کرده بودند. خوشبختانه با تلاش و همکاری پرسنل حراست وزارت ورزش و جوانان، هر دو مهاجم بلافاصله دستگیر و پس از حضور ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

 مهدی‌پور در خصوص وضعیت جسمانی ملی‌پوشان، اظهار داشت: خوشبختانه هر دو ورزشکار تحت درمان قرار گرفته‌اند. دست یکی از بازیکنان از ناحیه جدی‌تری آسیب دیده است.

وی خاطرنشان کرد: مراتب قدردانی خود را از پرسنل حراست مجموعه ورزشی انقلاب که در دستگیری مهاجمان نقش داشتند، اعلام می‌کنم و امیدواریم این افراد به سزای اعمال خود برسند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این لاتهای بی خاصیت و انگل باید بشدت مجازات بشن و اگه ملی پوش نتونست ادامه بده باید مجازاتشون دو برابر بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس حراست مجموعه کجا بوده که لاتا اومدن تو ؟؟
