وزیر امور خارجه ایران ضمن هشدار نسبت به ماجراجویی جدید آمریکا و با بیان اینکه ایرانیان هرگز در برابر فشار سر خم نمی‌کنند، تصریح کرد: آمادگی ما برای دفاع از مردم خود ۱۰۰۰ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (جمعه) ۱۸ اردیبهشت‌ماه نسبت به ماجراجویی جدید آمریکا که اواخر دیشب و بامداد امروز صورت گرفت، هشدار داد.

وی در این خصوص گفت: هر زمان که یک راه‌حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی بی‌خردانه رو می‌آورد. 

عراقچی پرسید: آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشار است؟ یا فریبکاریِ یک خرابکار است که بار دیگر می‌خواهد رئیس‌جمهور آمریکا را به باتلاقی تازه بکشاند؟

گفتنی است، ارتش آمریکا ساعات پایانی پنج‌شنبه شب ۱۷ اردیبهشت و ساعات اولیه بامداد امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت اقدام به تعرض به ۲ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و همچنین تعرض علیه چند نقطه در مناطق ساحلی مشرف به تنگه هرمز، کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس نوشت: علت هر چه باشد، نتیجه همیشه یکی است: ایرانیان هرگز در برابر فشار سر خم نمی‌کنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی می‌شود.

وی افزود: همچنین باید گفت، سازمان سیا اشتباه می‌کند. ذخایر موشکی و ظرفیت پرتابگر‌های ما نسبت به ۹ اسفند در سطح ۷۵ درصد نیست؛ رقم صحیح ۱۲۰ درصد است.

عراقچی تصریح کرد: و اما آمادگی ما برای دفاع از مردم خود: ۱۰۰۰ درصد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، نقض آتش بس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
رفتی بین مردم ببینی چجوری دارن با فقر و بی پولی دست و پنجه نرم میکنن از تورم ساعتی خبر داری?
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما نت مارو وصل کنید نمیخواد کار دیگه کنید. دوماهه از زندگی و درس وهمه چی انداختینمون. یه نگاه به گرانی ها بکنین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کااااااااااااش از گرونیا خبر داشتید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
که واشنگتن در حال نقض آتش‌بس در تنگه هرمز است.
که واشنگتن در حال نقض آتش‌بس در بندرعباس و قشم است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چگونه است که وقتی ترامپ ایران را تحریم اقتصادی کرده و تجارت آن را محاصره کرده آیا می‌خواهد اینترنت باز باشد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این حرف عراقچی هشدار به طرف مقابل بود یا طعنه زدن به نیرو های نظامی خودی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اختلاف‌افکنی هدف شیطان بزرگ است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوستان لطفا طالبان اینترنت را راهنمایی درست کنید و حقیقت را به بقیه بگوید، که نتانیاهو و ترامپ باعث و بانی اصلی قطع اینترنت هستند چون قبل جنگ تحملی آنها این وصل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
قطع اینترنت قیمت مرغ گوشت تخم مرغ خودرو همه چی گردن اوناس دیگه چیا ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تحریم و محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی و جنگ روانی همه بحران مصنوعی تولید می‌کنند تا تمرکز و توان شما از مشکلات طبیعی خود بازدارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سیم کارت پرو هم نتانیاهو و ترامپ باب کردند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اره بابا آلودگی هوا هم تقصیر اوناس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نمایندگی روسیه در سازمان ملل: از قطعنامه ضد ایرانی حمایت نمی‌کنیم
نمایندگی روسیه در سازمان ملل گفت که باید ریشه‌های بحران در خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کامنت های خاص تایید میشه متاسفانه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مجله آمریکایی نیشن: باهوش‌ترین حامیان ترامپ هم می‌دانند جنگ ایران یک فاجعه است
اجماع جدید این است که امپراتوری آمریکا در سراشیبی تند افول قرار گرفته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیسلایک ها رو که ببینی متوجه میشی طرفدارهای ایرانی ترامپ ازون ورژن خنگ شن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نامردان مثه ترامپ نتانیاهو باید مثه خودشون از پشت خنجر بزنی با نامردی نه از روبرو ببنیند تا حالا چند بار نقص اتش بس کرده در این سه ماه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با همين فرمان پیش برید احتمالا به‌ جاهای خوب خوب می‌رسید شک نکنيد 🙄🥱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنها پیوسه نیرنگ می‌زنند و خدا وند نیز نیرگ می‌زند و خداوند برترین نیرگ‌زنندگان است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فک کنم خودشون هم لابد همینو میخوان! 🙃🤣 خدایا خودت هدایت کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه ترامپ و نتانیاهو که باعث قطع اینترنت شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینا هشدار حالیشون نیست اینا باید مثه خودشون باشی با نا مرد مثه نامرد باید رفتار کرد اگه جوانمردانه رفتار کنیم میگن ترسید نمیگن خدا ترس بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کسی که جوانمردانه بازی می‌کند پیروز است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما که قبول کردین مواد غنی شده خارج بشه یا رقیق بشه و حتی قبول کردین عنی سازی متوقف بشه پس دیگه ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نفوذیه ، جوان در رو ببند بگیریمش ، خود مسوولین امر گفتن ندادیم اگر هم دادن این از کجا فهمیده مگر اینکه مامور موساد باشه 🤣🤣🤣
۱۲۳
