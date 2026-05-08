باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (جمعه) ۱۸ اردیبهشتماه نسبت به ماجراجویی جدید آمریکا که اواخر دیشب و بامداد امروز صورت گرفت، هشدار داد.
وی در این خصوص گفت: هر زمان که یک راهحل دیپلماتیک روی میز قرار میگیرد، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی بیخردانه رو میآورد.
عراقچی پرسید: آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشار است؟ یا فریبکاریِ یک خرابکار است که بار دیگر میخواهد رئیسجمهور آمریکا را به باتلاقی تازه بکشاند؟
گفتنی است، ارتش آمریکا ساعات پایانی پنجشنبه شب ۱۷ اردیبهشت و ساعات اولیه بامداد امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت اقدام به تعرض به ۲ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و همچنین تعرض علیه چند نقطه در مناطق ساحلی مشرف به تنگه هرمز، کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس نوشت: علت هر چه باشد، نتیجه همیشه یکی است: ایرانیان هرگز در برابر فشار سر خم نمیکنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی میشود.
وی افزود: همچنین باید گفت، سازمان سیا اشتباه میکند. ذخایر موشکی و ظرفیت پرتابگرهای ما نسبت به ۹ اسفند در سطح ۷۵ درصد نیست؛ رقم صحیح ۱۲۰ درصد است.
عراقچی تصریح کرد: و اما آمادگی ما برای دفاع از مردم خود: ۱۰۰۰ درصد.