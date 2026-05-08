کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی کشاورزان نسبت به آبیاری محصولات زراعی جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وقوع گرد و خاک، کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع اجتناب کنند.

وی با تاکید بر خودداری از چرای دام در مراتع بدلیل وقوع گرد و خاک افزود: کشاورزان و دامداران در هنگام وقوع تگرگ به مکان های ایمن پناه ببرند.

غلامی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به بستن دریچه و تنظیم شدت نور گلخانه اقدام کنند، همچنین زنبورداران بستن دریچه های کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه مصنوعی را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر خودداری از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر گفت: کشاورزان نسبت به انجام عملیات کشاورزی در مزارع و باغات احتیاط کنند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا ۱۴ اردیبهشت ۲۱۹.۴ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲۴ میلی متر و بلندمدت ۲۰۹.۵ میلی متر است که این امر رشد ۷۶.۹ درصدی بارش نسبت به سال گذشته و ۴.۷ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی، امروز جمعه در نوار شرقی و شنبه در شرق و شمال شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.



گفتنی است طی سه روز آینده شاهد بارش‌های پراکنده در نواحی شمال غرب و شرق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.