براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب روز شنبه در بلوار شهید صدوقی دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب استان قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب روز شنبه، مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

بلوار شهید صدوقی حدفاصل میدان مفید تا میدان صدوقی سمت کوچه‌های فرد

خیابان ۲۰ متری حضرت ابوالفضل تا تقاطع دانش

۲۰ متری امام حسین تا تقاطع شاه‌آبادی

بلوار قائم تا تقاطع قائم ۲ به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های عزیز در شهر‌ها و روستا‌های استان است.