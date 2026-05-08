براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب روز شنبه در بلوار شهید صدوقی دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب استان قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب  روز  شنبه، مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

 بلوار شهید صدوقی حدفاصل میدان مفید تا میدان صدوقی سمت کوچه‌های فرد 

خیابان ۲۰ متری حضرت ابوالفضل تا تقاطع دانش

۲۰ متری امام حسین تا تقاطع شاه‌آبادی 

 بلوار قائم تا تقاطع قائم ۲ به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

 همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید. 

 تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های عزیز در شهر‌ها و روستا‌های استان است.

 

برچسب ها: قطعی آب ، شرکت آبفای قم
خبرهای مرتبط
قطعی آب برخی مناطق قم در روز یکشنبه
قطعی آب برخی مناطق قم در روز دوشنبه
قطعی آب برخی مناطق قم در روز پنجشنبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
آخرین اخبار
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
ایستادگی مردم قم به شصت و نهمین شب رسید +فیلم
توقیف وانت حامل ماهواره‌های استارلینک و دستگیری متهم در قم
پرواز دختران قمی به سوی مسابقات قهرمانی هندبال آسیا