آسوشیتدپرس به نقل از منابع ناشناس گزارش داد دولت آمریکا علی‌رغم تهدید‌های مکرر ترامپ مبنی بر اینکه «کوبا هدف بعدی است»،

باشگاه خبرنگاران جوان - مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که دولت این کشور برنامه‌ای برای اقدام نظامی علیه کوبا در آینده نزدیک ندارد.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به نقل از این منابع، که نامشان را فاش نکرد، نوشت: «آمریکا علی‌رغم تهدید‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه کوبا هدف بعدی است و با وجود اینکه کشتی‌های جنگی آمریکایی ممکن است در مسیر بازگشت خود از کنار این جزیره عبور کنند، در حال بررسی انجام عملیات نظامی علیه هاوانا در آینده نزدیک نیست».

مقام‌های آمریکایی با بیان اینکه کوبا هنوز برای پذیرش پیشنهادات واشنگتن فرصت دارد، هشدار دادند: «با این حال، ترامپ می‌تواند هر لحظه نظر خود را تغییر دهد و گزینه نظامی هنوز روی میز است».

در ۲۹ ژانویه بود که ترامپ فرمان اجرایی وضع تعرفه بر واردات از کشور‌های تأمین‌کننده نفت به کوبا را امضا کرد و با ادعای تهدید کوبا برای امنیت ملی آمریکا، وضعیت اضطراری اعلام نمود.

دولت کوبا می‌گوید که آمریکا از محاصره انرژی برای خفه کردن اقتصاد کوبا و غیرقابل تحمل کردن شرایط زندگی برای مردم آن استفاده می‌کند.

برچسب ها: دولت کوبا ، حمله نظامی
ناشناس
۰۸:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ که میگفت سریع حساب کوبا رو میرسیم
