سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی صلیبسرخ و هلالاحمر، ضمن تبریک این روز به مدیران و امدادگران جمعیت هلال احمر کشورمان نوشت: این روز فرصتی است برای ادای احترام به انسانهایی که زیر آتش بمب و موشک، جان خود را برای کمک به همنوعان و نجات هموطنانمان به خطر میاندازند.
اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: از آمبولانسهای هدف قرار گرفته تا امدادگرانی که در میان آوار، زندگی را بیرون کشیدند، هلالاحمر ایران فقط یک نهاد امدادی نیست؛ روایتی از ایثار و شجاعتی بیهمتاست. درود به همه امدادگران، داوطلبان و خانوادههای صبورشان؛ آنان که در سختترین لحظات، انسانیت و نوعدوستی را معنا میکنند.
وی در ادامه گفت: در جربان دو جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر ۹ نفر از اعضای جمعیت هلال احمر و یک خانواده ۸ نفره از داوطلبان هلال احمر به شهادت رسیدند. ۳۵۰ مرکز درمانی، ۹۹۳ مدرسه، دانشگاه و مرکز آموزشی، ۵۶ مرکز هلال احمر، ۴۹ دستگاه آمبولانس خودروی امداد و نجات و ۳ فروند بالگرد امدادی هلالاحمر و اورژانس، به صورت مستقیم مورد حمله متجاوزان قرار گرفت.
بقایی تاکید کرد: همچنین در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکا-اسرائیل به کشورمان، ۶۰۰۳ عملیات امداد و نجات انجام شد که طی آن ۷۲۱۵ نفر زنده از زیر آوار خارج شده و ۷۰۰۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.