باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت تویوتا، بزرگترین خودروساز جهان، در گزارشی تکاندهنده هشدار داد که تبعات جنگ ایران در سال مالی جاری، هزینهای بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار به این شرکت تحمیل خواهد کرد. برخی محورهای این گزارش به این شرح است:
۱. سقوط ۵۰ درصدی سود فصلی
تویوتا روز جمعه گزارش داد که سود فصلیاش تقریباً به نصف کاهش یافته است. بر اساس پیشبینیها، سود کل سال این شرکت نیز به دلیل هزینههای سرسامآور ناشی از جنگ، با افتی ۲۰ درصدی روبهرو خواهد شد. این ضعیفترین عملکرد تویوتا در سه سال اخیر توصیف شده است.
۲. گرانی مواد اولیه و اختلال در تولید
تاکانوری آزوما، مدیر گروه حسابداری تویوتا، اعلام کرد که بخش اعظم این خسارت ۶۷۰ میلیارد ینی (۴.۳ میلیارد دلار) ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای سوخت، مخارج حملونقل و حتی مواد شیمیایی مانند رنگ خودرو در نتیجه جنگ علیه ایران است. همچنین تاخیر در تحویل قطعات و کاهش حجم فروش، از دیگر ترکشهای این جنگ بر پیکرهی این خودروساز ژاپنی است.
۳. هجوم به خودروهای هیبریدی
جالب اینجاست که افزایش قیمت سوخت ناشی از ناامنی در خلیج فارس، تقاضا برای خودروهای کممصرف را بهشدت بالا برده است. تویوتا پیشبینی میکند فروش خودروهای هیبریدیاش برای اولین بار از مرز ۵ میلیون دستگاه بگذرد؛ اما این استقبال هم نمیتواند فشار هزینههای زیرساختی جنگ را جبران کند.
۴. تعرفههای ترامپ
«کنتا کن»، مدیرعامل جدید تویوتا، در حالی هدایت این شرکت را بر عهده گرفته که علاوه بر بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، با میراث تعرفههای دونالد ترامپ نیز دستوپنجه نرم میکند؛ تعرفههایی که در سال گذشته ۱.۴ تریلیون ین برای تویوتا هزینه داشته است.
۵. فلج شدن بازار خاورمیانه
تویوتا رسماً اعلام کرد که فروش این شرکت در منطقه خاورمیانه در ماه مارس به دلیل اختلال شدید در خطوط کشتیرانی و ارسال محمولهها، سقوط آزاد داشته است. توقف تردد در تنگه هرمز عملاً دسترسی این شرکت به یکی از بازارهای کلیدیاش را مختل کرده است.
۶. جمعبندی
هشدار تویوتا نشاندهنده آن است که تبعات ناشی از جنگ علیه ایران چطور اکنون به سواحل ژاپن رسیده و صنعت خودروسازی جهان را با بحرانی چندلایه روبهرو کرده است. کاهش ۲.۲ درصدی ارزش سهام تویوتا پس از این گزارش، نشان از بدبینی عمیق بازار به آینده میانمدت این صنعت در سایه جنگ دارد.