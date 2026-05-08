بزرگترین خودروساز جهان اعلام کرد هزینه‌های ناشی از جنگ علیه ایران شامل افزایش قیمت مواد اولیه، سوخت، حمل‌ونقل، ۴.۳ میلیارد دلار به این شرکت تحمیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت تویوتا، بزرگترین خودروساز جهان، در گزارشی تکان‌دهنده هشدار داد که تبعات جنگ ایران در سال مالی جاری، هزینه‌ای بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار به این شرکت تحمیل خواهد کرد. برخی محور‌های این گزارش به این شرح است:

۱. سقوط ۵۰ درصدی سود فصلی

تویوتا روز جمعه گزارش داد که سود فصلی‌اش تقریباً به نصف کاهش یافته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سود کل سال این شرکت نیز به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از جنگ، با افتی ۲۰ درصدی رو‌به‌رو خواهد شد. این ضعیف‌ترین عملکرد تویوتا در سه سال اخیر توصیف شده است.

۲. گرانی مواد اولیه و اختلال در تولید

تاکانوری آزوما، مدیر گروه حسابداری تویوتا، اعلام کرد که بخش اعظم این خسارت ۶۷۰ میلیارد ینی (۴.۳ میلیارد دلار) ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سوخت، مخارج حمل‌ونقل و حتی مواد شیمیایی مانند رنگ خودرو در نتیجه جنگ علیه ایران است. همچنین تاخیر در تحویل قطعات و کاهش حجم فروش، از دیگر ترکش‌های این جنگ بر پیکره‌ی این خودروساز ژاپنی است.

۳. هجوم به خودرو‌های هیبریدی

جالب اینجاست که افزایش قیمت سوخت ناشی از ناامنی در خلیج فارس، تقاضا برای خودرو‌های کم‌مصرف را به‌شدت بالا برده است. تویوتا پیش‌بینی می‌کند فروش خودرو‌های هیبریدی‌اش برای اولین بار از مرز ۵ میلیون دستگاه بگذرد؛ اما این استقبال هم نمی‌تواند فشار هزینه‌های زیرساختی جنگ را جبران کند.

۴. تعرفه‌های ترامپ

«کنتا کن»، مدیرعامل جدید تویوتا، در حالی هدایت این شرکت را بر عهده گرفته که علاوه بر بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، با میراث تعرفه‌های دونالد ترامپ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تعرفه‌هایی که در سال گذشته ۱.۴ تریلیون ین برای تویوتا هزینه داشته است.

۵. فلج شدن بازار خاورمیانه

تویوتا رسماً اعلام کرد که فروش این شرکت در منطقه خاورمیانه در ماه مارس به دلیل اختلال شدید در خطوط کشتیرانی و ارسال محموله‌ها، سقوط آزاد داشته است. توقف تردد در تنگه هرمز عملاً دسترسی این شرکت به یکی از بازار‌های کلیدی‌اش را مختل کرده است.

۶. جمع‌بندی

هشدار تویوتا نشان‌دهنده آن است که تبعات ناشی از جنگ علیه ایران چطور اکنون به سواحل ژاپن رسیده و صنعت خودروسازی جهان را با بحرانی چندلایه رو‌به‌رو کرده است. کاهش ۲.۲ درصدی ارزش سهام تویوتا پس از این گزارش، نشان از بدبینی عمیق بازار به آینده میان‌مدت این صنعت در سایه جنگ دارد.

برچسب ها: خودروسازی ، تویوتا ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
مراسم یادبود شهید علی لاریجانی برگزار شد
ان‌بی‌سی: پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا متحمل خسارات بسیاری شده‌اند
خطای محاسباتی فجیع ترامپ در جنگ با ایران
ترکیه برای میزبانی مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا اعلام آمادگی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما هم گرونی در همه چی داریم کلی ضرر داریم میکنیم غصه نخور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تویوتا یه شرکت آمریکائیه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
منظور کمپانی تویوتا ، جنگ آمریکا علیه ایران است ؟!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس چرا درایران گران میشود ایران با تویوتا قرارداد ببندد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بالاخره این همه به داعش میفروختی بایدم یه جا بخوری
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
90٪ سهام تویوتا و سودش مال آمریکاست و ما میتونیم بزنیمش
۳
۷
پاسخ دادن
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
آوارگی اجباری ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای ۲۰۲۵
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند