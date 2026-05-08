رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های تهران–شمال، چالوس، هراز و فشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای تهران–شمال،چالوس، هراز و فشم خبر داد و گفت: ساعت ۱۵ انسداد کامل مسیر از محدوده پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس اجرا خواهد شد.

 سردار احمد کرمی اسد با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت ترافیک در محورهای پرتردد کشور، گفت: امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۴ محدودیت تردد در آزادراه تهران–شمال برای خودروهای در مسیر چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۵ انسداد کامل مسیر از محدوده پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس اجرا خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه درآمده و در ساعت ۲۴ نیز، این طرح پایان یافته و تردد در محور به حالت عادی و دوطرفه باز می‌گردد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: تردد در جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی مجاز است، اما ورود خودروهایی که در زمان اعمال محدودیت قصد عزیمت به چالوس را دارند از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی‌ اسد ادامه داد: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان نیز در روزهای پایانی هفته اعمال می‌شود.

بر اساس اعلام پلیس، وی همچنین از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده فشم خبر داد و اظهار کرد: امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۲۰ این مسیر به‌ صورت یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

برچسب ها: جاده چالوس ، محدودیت ترافیکی
خبرهای مرتبط
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب آزادراه و جاده چالوس
بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال
ترافیک در محور‌های چالوس و هراز و فیروزکوه سنگین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
آخرین اخبار
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی
استاندار تهران: هلال احمر، پرچمدار امید و انسانیت در روز‌های حادثه و حماسه است