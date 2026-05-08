باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای تهران–شمال،چالوس، هراز و فشم خبر داد و گفت: ساعت ۱۵ انسداد کامل مسیر از محدوده پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس اجرا خواهد شد.

سردار احمد کرمی اسد با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت ترافیک در محورهای پرتردد کشور، گفت: امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۴ محدودیت تردد در آزادراه تهران–شمال برای خودروهای در مسیر چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۵ انسداد کامل مسیر از محدوده پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس اجرا خواهد شد.



وی افزود: از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه درآمده و در ساعت ۲۴ نیز، این طرح پایان یافته و تردد در محور به حالت عادی و دوطرفه باز می‌گردد.



رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: تردد در جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی مجاز است، اما ورود خودروهایی که در زمان اعمال محدودیت قصد عزیمت به چالوس را دارند از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع خواهد بود.



سردار کرمی‌ اسد ادامه داد: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان نیز در روزهای پایانی هفته اعمال می‌شود.



بر اساس اعلام پلیس، وی همچنین از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده فشم خبر داد و اظهار کرد: امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۲۰ این مسیر به‌ صورت یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.