باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند، در پیامیبه مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلالاحمر و آغاز هفته هلالاحمر، این مناسبت را یادآور «شکوه انسانیت، جلوههای ماندگار ایثار و تجلی عمیقترین مفاهیم نوعدوستی» توصیف کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای امدادگران، نجاتگران و داوطلبان این جمعیت، آنان را نماد انساندوستی، ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست و بر تداوم خدمت خالصانه به مردم تأکید کرد.
وی با تبریک این ایام به امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر، از تلاشهای شبانهروزی آنان در حوادث و بحرانها قدردانی و تاکید کرد: امدادگران هلالاحمر در سختترین شرایط و در دل حوادث تلخ و پیشبینیناپذیر، با روحیهای سرشار از مسئولیتپذیری و از خودگذشتگی، مأموریت خطیر امداد و نجات را به بهترین شکل ممکن انجام میدهند.
کولیوند همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمعیت هلالاحمر، بهویژه چهار شهید این مجموعه در جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: این شهیدان با رشادت و فداکاری، جان خود را در راه خدمت به مردم فدا کردند و برگ زرینی بر دفتر افتخارات هلالاحمر افزودند.
وی تاکید کرد: امروز جمعیت هلالاحمر به برکت ایمان، تلاش و ایثار امدادگران و داوطلبان و به پشتوانه جانفشانی شهدای والامقام، به نمادی از اعتماد، امید و آرامش در جامعه تبدیل شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر در این پیام از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران عرصه امداد و نجات، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و استمرار خدمت خالصانه مسالت کرد.
۱۸ اردیبهشت(۸May) مصادف با روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است و این سازمان بینالمللی که با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی تشکیل شد، براساس موافقتنامه ژنو در سال ۱۸۶۴ میلادی و به خصوص به علت تلاش شخصی به نام ژن هنری دونان (Jean Henry Dunant) سوئیسی، «صلیب سرخ» نام گرفت.
در سال ۱۸۶۲، دونان خواستار تشکیل جمعیتهای امدادی داوطلب برای تسکین آلام اینگونه آسیبدیدگان از جنگ شد.