فرماندار میناب گفت: در جریان اقدامات جنایتکارانه‌ شب گذشته یک لنج باری متعلق به مردم کلاهی میناب مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رادمهر اظهار کرد: در جریان اقدامات تجاوزکارانه آمریکایی‌ها در شب گذشته در آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان یک شناور باری در نزدیکی آب‌های شهرستان میناب مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است.

وی با بیان این که ۱۵ ملوان در این لنج باری حضور داشته‌اند، افزود: ۱۰ ملوان مصدوم به بیمارستان منتقل شده‌اند و گروه‌های مردمی و تجسس در حال تلاش برای اطلاع یافتن از وضعیت دیگر ملوانان هستند.

وی تعرض به شناورهای تجاری را که چند روز پیش نیز رخ داد ناشی از عمق فضاحت و زبونی دشمن دانست.

چند روز قبل نیز نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد چند شناور موشک انداز سپاه را در یک عملیات متوهمانه برای باز کردن تنگه هرمز منهدم کرده اما فردای آن مشخص شد که قایق های صیادی و باری بودند.

منبع: مهر

برچسب ها: حمله دشمن ، پرتاب موشک
خبرهای مرتبط
شهادت یک نفر بر اثر حمله آمریکا به لنج باری در میناب
حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به ۲ منطقه در آذربایجان شرقی
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت‌:
دیگر جنگی آغاز نخواهد شد/ دشمن اشتباه محاسباتی داشت
حمله جنگنده‌های دشمن به آهن فروشی در بناب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
آخرین اخبار
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
۶ مفقود در حمله شب گذشته آمریکا به شناورهای صیادی و باری بندرمعلم