فرماندار میناب گفت: در جریان اقدامات جنایتکارانه‌ شب گذشته یک لنج باری متعلق به مردم کلاهی میناب مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رادمهر اظهار کرد: در جریان اقدامات تجاوزکارانه آمریکایی‌ها در شب گذشته در آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان یک شناور باری در نزدیکی آب‌های شهرستان میناب مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است.

وی با بیان این که ۱۵ ملوان در این لنج باری حضور داشته‌اند، افزود: ۱۰ ملوان مصدوم به بیمارستان منتقل شده‌اند و گروه‌های مردمی و تجسس در حال تلاش برای اطلاع یافتن از وضعیت دیگر ملوانان هستند.

وی تعرض به شناورهای تجاری را که چند روز پیش نیز رخ داد ناشی از عمق فضاحت و زبونی دشمن دانست.

چند روز قبل نیز نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد چند شناور موشک انداز سپاه را در یک عملیات متوهمانه برای باز کردن تنگه هرمز منهدم کرده اما فردای آن مشخص شد که قایق های صیادی و باری بودند.

منبع: مهر