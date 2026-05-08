باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی قم، به همراه دکتر روح‌الله فاتح، معاون فرهنگی و دانشجویی، و جمعی از مدیران حوزه عمرانی و دانشجویی، از پروژه خوابگاه متأهلین بازدید به عمل آورد.

پیشرفت فیزیکی و الزامات بهره‌برداری

در این بازدید، روند پیشرفت فیزیکی پروژه خوابگاه متأهلین و آشپزخانه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت و بر الزامات لازم برای تسریع در بهره‌برداری از این مجموعه تأکید شد.

نقش خوابگاه متأهلین در تحقق جوانی جمعیت

احمدی در این بازدید با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای دانشجویان متأهل، گفت: توسعه خوابگاه‌های متأهلین، علاوه بر فراهم‌کردن محیطی امن و آرام برای زندگی دانشجویان، در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بود، نقش قابل توجهی دارد و دانشگاه خود را متعهد به اجرای برنامه‌های مرتبط در این زمینه می‌داند.

تأکید بر تخصیص اعتبارات و نظارت مستمر

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین بر لزوم تخصیص به‌موقع اعتبارات، نظارت مستمر بر کیفیت اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق جهت تجهیز این خوابگاه تأکید کرد تا این مجموعه در اسرع وقت به بهره‌برداری برسد و مورد استفاده زوج‌های جوان دانشجو قرار گیرد.

نوسازی ۱۹ واحد خوابگاهی

این پروژه در محل پیشین خوابگاه‌های دانشجویی در حال اجراست و در مجموع ۱۹ واحد در دست نوسازی می‌باشد که در مرحله اول ۷ واحد و در مرحله دوم ۱۲ واحد به بهره‌برداری خواهد رسید.

آماده‌سازی نهایی آشپزخانه دانشجویی

همچنین آشپزخانه دانشجویی در حال آماده‌سازی نهایی است تا جهت ارائه خدمات با کیفیت‌تر در اختیار پیمانکار غذای دانشجویی قرار گیرد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم