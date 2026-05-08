در راستای صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با فعالیت‌های واحد‌های متخلف در سطح شهر سهند یک واحد نانوایی بربری به استناد نظر کمیسیون ماده ۱۱ پس از طی مراحل قانونی شناسایی و پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- شیرجنگ مدیر شبکه بهداشت و درمان اسکو گفت:یک  واحد نانوایی بربری متخلف به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی، عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف و نان‌های نیم‌پز و همچنین تخلفات مکرر طبق گزارش کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو و نظریه کمیسیون ماده ۱۱ متخلف شناخته شد.

وی ضمن هشدار به سایر متخلفان، تاکید کرد: با هرگونه فعالیت غیرقانونی، غیربهداشتی و فاقد سلامت، واحد‌های بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی برخورد قاطع و بدون اغماضی صورت خواهد گرفت. حفظ سلامت عمومی اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به تبع آن شبکه بهداشت و درمان است.

برچسب ها: شبکه بهداشت و درمان ، پلمب واحد صنفی
