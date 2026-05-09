رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به افزایش عرضه و کشتار دام داخل، قیمت گوشت قرمز طی روز‌های آتی در بازار کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به شرایط افزایش جمعیت دام و کشتارهای داخلی در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت گوشت در بازار خواهیم بود، کمااینکه اکنون در برخی اقلام این اتفاق می افتد.

وی از افزایش ۵ درصدی کشتار و عرضه گوشت در بازار خبر داد و افزود: طی ۶۰ روز گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام کشتار شد که براین اساس میزان عرضه دام حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

پوریان ادامه داد: افزایش عرضه دام داخل در کنار واردات گوشت های منجمد از کشورهای افغانستان، پاکستان و آسیای میانه به این حجم اضافه می کند که با توجه به حجم عرضه دام امکان صادرات باید فراهم شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه سالانه یک میلیون تن تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز کشور است، افزود: جمعیت دام به گونه ای است که با روند افزایشی از ۶۵ میلیون راس سال گذشته به ۷۳میلیون راس رسیده که ۳۵ تا ۴۰ درصد باید کشتار شود که این‌ حجم دام بیانگر شرایط مساعد تولید است.

به گفته وی، تامین گوشت از مبادی مختلف باید به گونه ای باشد که برای تمامی دهک ها قیمت مناسب باشد و در بخشی موفق بودیم و به عبارتی تنوع در اقلام باید به حدی باشد که با قیمت های مناسب تهیه کنند که با شروع جنگ و شوک های وارده به بازار این طرح با مشکل روبرو شد، اما مجدد با تغییر کریدور به روند قبل بر می‌گردیم.

پوریان افزود: تداوم این روند در روزهای آینده منجر به کاهش نسبی قیمت گوشت در بازار می شود.

وی از کاهش قیمت دام زنده خبر داد و گفت: ورود کالابرک یکی از موضوعاتی که در شرایط فعلی سبب افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ شده است و به عبارت دیگر کالابرگ یکی از اسباب افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت بود که سبب ازدیاد تقاضا شد و حال اگر میزان کشتارها افزایش یاید، در نهایت میزان توزیع گوشت گرم داخلی در کنار گوشت های منجمد با افت نسبی قیمت در بازار روبرو می شویم.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه روزانه ۳۰ هزار راس دام سبک و ۵ هزار دام‌ سنگین باید کشتار شود، تصریح کرد: میزان تولید کنونی ما بیش از این رقم است، اما در سال های اخیر گوشت های صنعتی رشد داشته است که اکنون از تولید داخل تامین می شود. ناگفته نماند که هزینه های تولید با افزایش قیمت روبرو بود که براین اساس باید شرایطی ایجاد کرد که بدلیل وضعیت مساعد تولید صادرات در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به تاثیر شرایط ترسالی بر تولید گوشت قرمز گفت: امسال شرایط بارشی مناسب منجر به بهبود وضعیت مراتع فصلی و دیم شد که براین اساس فشار بر نهاده کاهش یافته است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این کاهش از کدوم راه میره تا بریم پیداش کنیم خیلی وقته نتونستیم گوشت بخوریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
در سفره ما رونق اگر نیست صفا هست
دراین برهه از حیات ایرانی گرانی و ارزانی فقط مردم عادی حس می کنند
ولی مدیران بالادستی کباب برگ و غیره کم ندارند و بن هم دارند
می گذرد این ایام آنکه شاکر درگاه خدا شد موفق میشود
Iran (Islamic Republic of)
ازی
۱۴:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو رو خدا کم وعده و وعید به ایم مردم بدبخت بدهید گوشت رو اول کردید خدا تومن بعد شندرقاز ازش کم میکنید کم به شعور مردم توهین کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاهش؟ هههه ابن حرفا تکراری شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا چقدر میشه از ۱۶۰۰ میشه ۱۵۰۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گوسفند ۶۰ میلیون تومان وجه رایج مملکت
۱۰۰۰ تا گوسفند ۶۰ میلیارد تومان
حالا برید درس بخونید تا تهش کارگر و کارمند حداقل بگیر بشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فامیل همسایه ما ۲۵۰ راس گوسفند دارد در منطقه پارس آباد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مگر می شود گوشت خرید با ۵درصد افزایش تولید دردی دوا نمی شود باید قیمت ها کاهش یابد گوسفند از استرالیا وارد کنید و هر کالابرگ خانواده ۵نفر به بالا یک گوسفند بدهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گوووشت.مگه الان کسی گوشت هم میخوره؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سالهاست ابن کاهش در راهه
اگه از بیراهه و کوره راه هم میومد باید تا الان میرسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی مردم دیگه پول خرید ندارن ، معلومه کشتار و عرضه کم میشه.حالا صبر کنید ببینید تمام محصولات رو دستتون بمونه چون مردم توان خرید ندارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
صادر میکنن جانم
رو دستشون نمیمونه
این من و شما هستیم که خیلی چیزا روز به روز داره از سفرمون حذف میشه
