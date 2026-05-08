سازمان فائو هشدار داد که قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) امروز جمعه اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است، به ویژه قیمت روغن نباتی به دلیل آشفتگیهای مرتبط با جنگ رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
شاخص قیمت مواد غذایی فائو، که تغییرات در سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در سطح جهان را اندازهگیری میکند، در ماه آوریل به طور متوسط ۱۳۰.۷ واحد بود که ۱.۶ درصد نسبت به سطح بازنگری شده خود در ماه مارس افزایش یافته است.
در گزارش جداگانهای، فائو تخمینهای خود برای تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۵ را اندکی افزایش داد و به رکورد ۳.۰۴۰ میلیارد تن رساند که ۶ درصد بیشتر از سطوح ثبت شده در سال قبل است.
پیش از این مدیرعامل یارا اینترنشنال، بزرگترین شرکت کود شیمیایی جهان، هشدار داده بود که جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران میتواند منجر به افزایش قیمت کود و اختلال در تامین آن شود و احتمالا باعث کمبود مواد غذایی در بخشهایی از آفریقا شود.
با توجه به اینکه نهادههای کلیدی مانند اوره و آمونیاک از قبل کمیاب شدهاند و قیمت آنها به دلیل اختلالات زنجیره تامین، به ویژه از غرب آسیا، سر به فلک کشیده است، مدیرعامل نگرانی خود را در مورد یک حراج جهانی ابراز کرد که در آن کشورهای ثروتمند منابع را دریافت میکنند در حالی که کشورهای فقیر به دلیل قیمتهای بالا از آن محروم میشوند.
منبع: المیادین