پرونده سیزدهمین دوره سوپرلیگ گلف کشور با ثبت هشتمین قهرمانی ملی حفاری اهواز بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل سیزدهم سوپرلیگ گلف کشور درحالی از ۸ آبان‌ماه سال گذشته با حضور ۸ تیم نفت‌وگاز مسجدسلیمان، هیات گلف اصفهان، زاگرس ایرانیان (لرستان)، کسری‌افق هندیجان، ملی‌حفاری اهواز، معراج مسجدسلیمان، بهفر تهران و بی‌بی‌یان شاهین‌شهر استارت خورد که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران برگزاری دیدار‌های فینال با وقفه مواجه شد تا به همت فدراسیون گلف و تیم‌های فینالیست، پرونده این فصل از رقابت‌ها در سال‌جاری بسته شود.

دو تیم ریشه‌دار نفت‌وگاز مسجد سلیمان و ملی‌حفاری اهواز درحالی به فینال این دوره از رقابت‌ها رسیدند که طی سیزده دوره گذشته برگزاری رقابت‌های سوپرلیگ، جدال سنتی این دو تیم در فینال‌ها همواره از جاذبه خاصی برخودار بوده به‌طوری که ملی‌حفاری پیش از این ۷ عنوان قهرمانی را به‌نام خود سند زده و سهم نفت‌وگاز مسجدسلیمان، تصاحب ۳ کاپ قهرمانی بوده است.

پرونده فصل سیزدهم، اما درحالی با قهرمانی ملی‌حفاری اهواز بسته شد که شاگردان گودرز مولایی دور رفت فینال سوپرلیگ را با نتیجه سه بر یک به سود خود تمام کردند و در بازی برگشت، با ثبت نتیجه ۵ بر یک و مجموع امتیاز ۸ بر ۲ صاحب هشتمین کاپ قهرمانی سوپرلیگ گلف کشور شدند.

نتایج فینال:

دور رفت:

نفت‌وگاز مسجدسلیمان ۱ - ۳ ملی‌حفاری اهواز

دور برگشت:

ملی‌حفاری اهواز ۵ - ۱ نفت و گاز مسجدسلیمان

مجموع:

ملی‌حفاری اهواز ۸ - ۲ نقت‌وگاز مسجدسلیمان